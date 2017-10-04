Samsung представила гарнитуру смешанной реальности на платформе Windows Mixed Reality. И пока она выглядит самой интересной

Вчера поздно вечером, как и было запланировано, Microsoft провела пресс-конференцию в Сан-Франциско, посвященную платформе Windows Mixed Reality. В рамках этого мероприятия создатель очков дополненной реальности Microsoft HoloLens и контроллера Microsoft Kinect Алекс Кипман показал несколько впечатляющих демо-видео. Также в рамках мероприятия, как и ожидалось, представили гарнитуру смешанной реальности на платформе Windows Mixed Reality разработки Samsung, изображения которой мы публиковали на прошлой неделе.

Новинка называется HMD Odyssey и является первым устройством южнокорейского производителя, работающим на платформе Windows Mixed Reality. Гарнитура Samsung HMD Odyssey уже доступна для предварительного заказа, а ее фактические продажи начнутся 3 ноября (некоторые источники пишут 6 ноября).

Решение Samsung стало шестой по счету гарнитурой Windows Mixed Reality после устройств Acer, HP, Dell, ASUS и Lenovo. При этом HMD Odyssey выглядит наиболее интересной среди них, по крайней мере, на бумаге.

Гарнитура Samsung HMD Odyssey получила два дисплея диагональю 3,5 дюйма и разрешением 1600х1440 пикселей каждый. Угол обзора составляет целых 110 градусов. То есть, в плане характеристик гарнитура Samsung гораздо интереснее того, что предлагают остальные партнеры Microsoft в рамках инициативы Windows Mixed Reality. По сути, эти параметры делают HMD Odyssey больше конкурентом гарнитурам HTC Vive и Oculus Rift, особенно с учетом заявленной для устройства возможности настройки межзрачкового расстояния (индивидуальная подгонка расстояния между центрами зрачков для получения более резкого изображения).

Кроме того, как и Oculus Rift, Samsung HMD Odyssey оснащена встроенными наушниками (в данном случае используются наушники AKG) и располагает всеми необходимыми сенсорами и встроенными камерами для точного позиционного отслеживания движений (шесть степеней свободы) без необходимости использования дополнительного оборудования (Inside-out tracking). Как и другие, Samsung HMD Odyssey полностью совместима с контроллерами Microsoft.

Разумеется, с учетом заявленных характеристик, и цена у Samsung HMD Odyssey немного выше, чем у других конкурирующих решений. Устройство Samsung оценивается в $500, но тут надо учитывать, что контроллеры Microsoft уже включены в эту стоимость и отдельно их покупать не понадобиться.

В ходе презентации показали запуск игры Halo Recruit на Samsung HMD Odyssey. Специальная версия популярной игры станет доступна 17 октября (в день выхода обновления Microsoft Fall Creators Update) и будет абсолютно бесплатной. Таким образом, да, Microsoft перенесла Halo на платформу Windows Mixed Reality. Последуют ли ее примеру остальные разработчики игр? Если да, то в таком случае Windows Mixed Reality имеет хорошие шансы на успех.

Остается добавить, что в отличие от гарнитуры виртуальной реальности Samsung Gear VR и других подобных моделей, Samsung HMD Odyssey рассчитана на подключение не к мобильным устройствам, а к ПК.

Источник: The Verge и Engadget