Samsung представила обновленные ультратонкие ноутбуки Notebook 9 (2018), а также трансформируемую модель Samsung Notebook 9 Pen с пером S-Pen

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Компания Samsung не стала дожидаться выставки CES 2018 и представила обновленные ноутбуки Samsung Notebook 9. Всего представлено три модели, получившие ультратонкие корпуса из магний-алюминиевого сплава Metal12.

Первая новинка – ноутбук Samsung Notebook 9 Pen, который подобно представленной в мае модели Notebook 9 Pro выделяется поддержкой цифрового пера S-Pen (находится в специально гнезде в корпусе). В данном случае установлено такое же перо, как у Galaxy Note8, с диаметром наконечника 0,7 мм и распознаванием 4096 степеней нажатий.

Как и предшественник, новый 13-дюймовый Samsung Notebook 9 Pen является трансформируемым ноутбуком. Шарнирная система крепления экрана к корпусу позволяет отклонять экран на угол в 360 градусов, превращая ноутбук в планшет. Кроме того, она имеет достаточно тугой ход, что позволяет фиксировать экран в любом положении, подходящем для того или иного сценария использования устройства.

Ноутбук оборудован сканером отпечатка пальцев и инфракрасным датчиком для функции распознавания лиц Windows Hello. Сканеры отпечатков пальцев получили и обновленные модели Samsung Notebook 9 с экранами диагональю 13,3 и 15 дюймов соответственно, но вот инфракрасного датчика у них нет.

Подробные технические характеристики всех новинок приведены в таблице ниже:

Модель Samsung Notebook 9 (2018) 13.3” (Display 900X3T & 900X3U) Samsung Notebook 9 (2018) 15” (Display 900X5T & 900X5U, Display & Discreet Graphics 900X5T) Samsung Notebook 9 Pen 13” (930QAA) Процессор Intel Core i7 8-го поколения Intel Core i7 8-го поколения Intel Core i7 8-го поколения Экран 13.3” RealViewDisplay | Full HD (1920 x 1080) | sRGB95% | △E < 2.5 | максимальная яркость 500 нит 15.0” RealViewDisplay | Full HD (1920 x 1080) | sRGB95% | △E < 2.5 | максимальная яркость 500 нит 13.3” Samsung RealViewTouch, FHD (1920 x 1080), sRGB95%, △E < 2.5, максимальная яркость 450 нит Оперативная память до 16 ГБ (DDR4) до 16 ГБ (DDR4) до 16 ГБ (DDR4) Накопитель SSD (NVMe PCIe) объемом до 1 ТБ SSD (NVMe PCIe) объемом до 1 ТБ SSD (NVMe PCIe) объемом до 512 ГБ Графика Встроенная Intel HD Встроенная Intel HD/дискретная NVIDIA GeForce MX150 (GDDR5 2GB) Встроенная Intel HD Веб-камера 720p 720p 720p, инфракрасный датчик Звук Два громкоговорителя мощностью 1,5 Вт каждый Два громкоговорителя мощностью 1,5 Вт каждый Два громкоговорителя мощностью 1,5 Вт каждый Аккумулятор 75 Вт·ч 75 Вт·ч 39 Вт·ч Порты USB-C x 1, USB 3.0 X 2, HDMI X1, uSD, комбинированный аудиоразъем для наушников/микрофона, разъем питания Thunderbolt 3 x 1 (or USB type C), USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, HDMI x 1, uSD x 1, комбинированный аудиоразъем для наушников/микрофона, разъем питания USB-C x 1, USB 3.0 X 1, HDMI X1, uSD, комбинированный аудиоразъем для наушников/микрофона, разъем питания Габариты и масса 309,4х208х14,9 мм и 995 г 347,9×229,4×15,4 мм и 1,25 – 1,29 кг 310,5х206,6х14,6-16,5 мм, 995 г

О стоимости ноутбуков, которые будут демонстрироваться на CES, Samsung умолчала. Видимо, она станет известна к ближе к дате начала продаж.

Источник: Samsung