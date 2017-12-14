Samsung представила обновленные ультратонкие ноутбуки Notebook 9 (2018), а также трансформируемую модель Samsung Notebook 9 Pen с пером S-Pen
Компания Samsung не стала дожидаться выставки CES 2018 и представила обновленные ноутбуки Samsung Notebook 9. Всего представлено три модели, получившие ультратонкие корпуса из магний-алюминиевого сплава Metal12.
Первая новинка – ноутбук Samsung Notebook 9 Pen, который подобно представленной в мае модели Notebook 9 Pro выделяется поддержкой цифрового пера S-Pen (находится в специально гнезде в корпусе). В данном случае установлено такое же перо, как у Galaxy Note8, с диаметром наконечника 0,7 мм и распознаванием 4096 степеней нажатий.
Как и предшественник, новый 13-дюймовый Samsung Notebook 9 Pen является трансформируемым ноутбуком. Шарнирная система крепления экрана к корпусу позволяет отклонять экран на угол в 360 градусов, превращая ноутбук в планшет. Кроме того, она имеет достаточно тугой ход, что позволяет фиксировать экран в любом положении, подходящем для того или иного сценария использования устройства.
Ноутбук оборудован сканером отпечатка пальцев и инфракрасным датчиком для функции распознавания лиц Windows Hello. Сканеры отпечатков пальцев получили и обновленные модели Samsung Notebook 9 с экранами диагональю 13,3 и 15 дюймов соответственно, но вот инфракрасного датчика у них нет.
Подробные технические характеристики всех новинок приведены в таблице ниже:
|Модель
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Samsung Notebook 9 (2018) 13.3”
(Display 900X3T & 900X3U)
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Samsung Notebook 9 (2018) 15”
(Display 900X5T & 900X5U, Display & Discreet Graphics 900X5T)
|Samsung Notebook 9 Pen 13” (930QAA)
|Процессор
|Intel Core i7 8-го поколения
|Intel Core i7 8-го поколения
|Intel Core i7 8-го поколения
|Экран
|13.3” RealViewDisplay | Full HD (1920 x 1080) | sRGB95% | △E < 2.5 | максимальная яркость 500 нит
|15.0” RealViewDisplay | Full HD (1920 x 1080) | sRGB95% | △E < 2.5 | максимальная яркость 500 нит
|13.3” Samsung RealViewTouch, FHD (1920 x 1080), sRGB95%, △E < 2.5, максимальная яркость 450 нит
|Оперативная память
|до 16 ГБ (DDR4)
|до 16 ГБ (DDR4)
|до 16 ГБ (DDR4)
|Накопитель
|SSD (NVMe PCIe) объемом до 1 ТБ
|SSD (NVMe PCIe) объемом до 1 ТБ
|SSD (NVMe PCIe) объемом до 512 ГБ
|Графика
|Встроенная Intel HD
|Встроенная Intel HD/дискретная NVIDIA GeForce MX150 (GDDR5 2GB)
|Встроенная Intel HD
|Веб-камера
|720p
|720p
|720p, инфракрасный датчик
|Звук
|Два громкоговорителя мощностью 1,5 Вт каждый
|Два громкоговорителя мощностью 1,5 Вт каждый
|Два громкоговорителя мощностью 1,5 Вт каждый
|Аккумулятор
|75 Вт·ч
|75 Вт·ч
|39 Вт·ч
|Порты
|USB-C x 1, USB 3.0 X 2, HDMI X1, uSD, комбинированный аудиоразъем для наушников/микрофона, разъем питания
|Thunderbolt 3 x 1 (or USB type C), USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, HDMI x 1, uSD x 1, комбинированный аудиоразъем для наушников/микрофона, разъем питания
|USB-C x 1, USB 3.0 X 1, HDMI X1, uSD, комбинированный аудиоразъем для наушников/микрофона, разъем питания
|Габариты и масса
|309,4х208х14,9 мм и 995 г
|347,9×229,4×15,4 мм и 1,25 – 1,29 кг
|310,5х206,6х14,6-16,5 мм, 995 г
О стоимости ноутбуков, которые будут демонстрироваться на CES, Samsung умолчала. Видимо, она станет известна к ближе к дате начала продаж.
Источник: Samsung