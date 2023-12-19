Samsung представила 2 сенсора ISOCELL нового поколения для AR/VR-гарнитур

Samsung выпустила два новых сенсора, ISOCELL Vizion 63D и ISOCELL Vizion 931, обещающих улучшить гарнитиру AR (дополненной реальности), VR (виртуальной) реальности) и даже смартфонов. Каждый датчик предлагает возможности для улучшения виртуального и дополненного опыта и решает различные проблемы съемки изображений и данных о глубине.

ISOCELL Vizion 63D

Это 3D-сенсор ToF (Time-of-Flight) с размером сенсора 1/6,4 дюйма и пикселями 3,5 мкм, измеряющим глубину и расстояние с высокой точностью. Он может снимать изображение с разрешением QVGA (320×240) со скоростью 30 кадров в секунду и видео с разрешением VGA (640×480).

Этот датчик также является первым в индустрии с интегрированным ISP для измерения глубины, что устраняет потребность в отдельном чипе и уменьшает энергопотребление на 40% по сравнению с предыдущими моделями. Благодаря технологии обратного рассеяния у него высокое поглощение света и низкий уровень шума.

Кроме того, ISOCELL Vizion имеет два режима – полный и точечный – которые позволяют оптимизировать разрешение и дальность действия в зависимости от ситуации. В первом приоритет отдается разрешению на коротких расстояниях, тогда как точечный режим увеличивает дальность за счет разрешения.

ISOCELL Vizion 931

Это датчик с глобальным затвором, что захватывает целые сцены одновременно, в отличие от датчиков с подвижным затвором, которые сканируют строку за строкой и могут вносить размытие движения. Этот датчик получил разрешение 640×640 и подходит для таких приложений, как распознавание радужки глаза, отслеживание движения глаз и распознавание лица/жестов в гарнитурах.

Производитель хвастается самой высокой в отрасли квантовой эффективностью для своей длины волны инфракрасного света, что должно обеспечивать более четкие изображения. Этот датчик может соединять четыре камеры с помощью одного провода, что упрощает проектирование схемы и экономит место.

Оба сенсора тестируются производителями устройств и, как ожидается, будут использоваться в будущей гарнитуре смешанной реальности Samsung и других устройствах AR/VR.