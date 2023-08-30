Новости Устройства 30.08.2023 в 00:32

Samsung представила SD-карты PRO Ultimate со скоростью 200 МБ/с для профессиональных создателей контента

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Samsung представила SD-карты PRO Ultimate со скоростью 200 МБ/с для профессиональных создателей контента

Samsung Electronics представила новую линейку карт памяти PRO Ultimate для авторов контента. Серия Samsung PRO Ultimate может похвастаться лучшей в своем классе скоростью, улучшенной энергоэффективностью и надежностью благодаря новому контроллеру, а также лучшей защитой.

Флагманская серия карт памяти Samsung имеет два формфактора: microSD с адаптером и традиционный формат SD. Оба варианта используют интерфейс UHS-I и показывают скорость чтения до 200 МБ/с и записи до 130 МБ/с. Это дает линейке PRO Ultimate поддержку класса скорости видео V30 и класса производительности приложений A2.

Samsung PRO Ultimate

Обновленный 28 нм контроллер обладает  на 37%  большей энергоэффективностью по сравнению с предыдущим 55 нм чипом. Камера, смартфон и любое другое совместимое устройство потребляет меньше энергии при записи или считывании данных с карты.

Новая линейка отличается повышенной надежностью и долговечностью. Обновление кода исправления ошибок контроллера обеспечивает лучшее хранение данных в течение длительного времени и более циклов записи и истирания. Карты памяти Samsung PRO Ultimate могут выдерживать самые сложные условия: 72 часа погружения на 2 м и температуры от -25°C до 85°C. Они обладают защитой от рентгеновского излучения, магнитных полей и ударопрочностью до 1500G.

Samsung PRO Ultimate

Samsung планирует выпустить карты памяти PRO Ultimate в октябре. Их емкость варьируются от 64 ГБ до 512 ГБ, а цена начинается от $18,99.

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Samsung представила SD-карты PRO Ultimate со скоростью 200 МБ/с для профессиональных создателей контента
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Михайло Шпак

блогер

Источник: Neowin

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