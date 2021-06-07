Samsung создала растягивающийся накожный дисплей OLED — его можно крепить на запястье как пластырь





Ученые-исследователи из Высшего технологического института Samsung (Samsung Advanced Institute of Technology, SAIT) создали прототип растягивающегося накожного дисплея OLED. Разработка преподносится в качестве перспективной замене современных фитнес-трекерам.

По задумке авторов, технология позволит создавать фитнес-трекеры следующего поколения, которые можно будет крепить прямиком на запястье как пластырь. Этот высокотехнологичный пластырь будет крепиться на внутренней стороне запястья, поэтому поворачивать запястье можно будет как угодно и это никак не повлияет на работу экрана.

Важно оговорить, что это не просто концепт — в качестве proof of concept авторы создали работающий прототип устройства. Команда исследователей Samsung использовала полимерный компаунд с высокой эластичностью и модифицированный эластомер. Он способен выдерживать растягивание кожи до 30%. В ходе тестов прототип оставался полностью работоспособным после 1000 растягиваний.

В Samsung заявили, что первыми в отрасли создали такой дисплей, и даже с учетом текущего уровня технологий исследователи смогли интегрировать большинство известных датчиков, используя существующие процессы производства полупроводников. В то же время разработка еще нуждается в доработке — разрешение экрана OLED, эластичность и точность работы датчиков все еще остаются недостаточно высокими для коммерциализации технологии.

В Samsung рассчитывают, что в первую очередь их разработка сможет найти применение в медицине, где такие пластыри можно будет использовать для наблюдения за пациентами с определенными заболеваниями и новорожденными.