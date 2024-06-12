Samsung создала умные кроссовки Shortcut, которые управляют смартфоном — всего 9 пар

Samsung взялась разрабатывать кроссовки. Но пока не стоит рассчитывать на линейку под брендом Galaxy: компания выпустила уникальную ограниченную серию кроссовок, которые контролируют смартфон Samsung движениями. Как тебе такое, Тим Кук?

Кроссовки Shortcut разработаны Samsung в сотрудничестве с Cheil Benelux, Elitac Wearables, Brut Amsterdam и дизайнером кроссовок Роэлем ван Хоффом. Компания называет их «кроссовками будущего», поскольку их можно считать умными кроссовками.

Существует всего 9 пар таких кроссовок.

Кроссовки Shortcut помогут выполнить определенные действия на смартфоне Samsung движениями ног. Например, вы можете выполнить безупречную лунную прогулку, и телефон позвонит вашей маме. Можно станцевать чечетку, чтобы он воспроизводил музыку (такие примеры приводит SamMobile).

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Это стало возможным благодаря датчикам движения в подошве, которые отслеживают их положение относительно друг друга. Можно запустить пять ярлыков пятью уникальными движениями. Здесь есть много веселых возможностей для настройки.

Samsung разработала The Shortcut Sneaker специально для своих поклонников в Samsung Members. Роэль ван Хофф придумал уникальный дизайн, вдохновленными устройствами серии Galaxy, оформление напоминает о метеорах и звездах. Каждая деталь отсылает к продуктам Samsung Galaxy.

Есть раздача этих кроссовок исключительно для фанатов Samsung Members в Нидерландах, которые могут принять в ней участие через приложение до 9 июля 2024 года. Samsung объявит победителя на второй неделе июля.

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