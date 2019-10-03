Samsung закрыла производство по выпуску смартфонов в Китае





Компания Samsung длительное время выпускала мобильные телефоны и смартфоны в Китае. Но теперь по ряду причин она вынуждена сворачивать этот бизнес. Компания закрыла свою последнюю местную фабрику по выпуску смартфонов, расположенную в Хуэйчжоу. Корейский гигант и далее будет продавать свои смартфоны в Китае, но на этот рынок будут поставляться устройства, изготовленные в других странах.

Сама компания не стала называть причины полной остановки бизнеса по выпуску смартфонов в Китае. Однако, учитывая последние тенденции, можно предположить, что её вытеснили конкуренты и экономические проблемы.

Хотя Samsung является одним из крупнейших игроков на мировом рынке смартфонов, в Китае компания сталкивалась с тяжёлой борьбой на протяжении многих лет. По данным Counterpoint Research, на долю компании в течение некоторого времени приходилось всего около 1% продаж смартфонов в этой стране. Она вынуждена бороться за долю пирога в ситуации, когда покупатели бюджетных устройств, как правило, выбирают в основном китайские бренды, а потребители топовых моделей выбирают между Apple и Huawei. Оставшаяся ниша оказалась не очень уж большой, и смартфоны Galaxy A-series не очень помогли ситуации Samsung. Потому больше нет смысла выпускать смартфоны в стране, когда заводы в других странах более чем пригодны для этих задач.

Есть и другие факторы, вынуждающие Samsung уходить из Китая. Затраты на оплату труда в Китае растут, что вызывает увеличение себестоимости местного производства. А продолжающийся экономический спад вызвал проблемы с продажами даже у более успешных брендов.

В результате, Samsung приостановила работу одного из своих китайских заводов в конце 2018 года, а летом 2019 года сократила наполовину производство на фабрике в Хуэйчжоу. Теперь эта фабрика и вовсе остановлена.

Источник: Engadget