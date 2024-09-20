Самые популярные дизельные авто августа 2024 года: RENAULT Duster, RENAULT Megane, SKODA Octavia и другие

Вчера мы рассмотрели самые популярные в Украине автомобили, оснащенные бензиновыми ДВС. На этот раз сосредоточимся на авто с дизельными двигателями. В течение августа 2024 года в Украине впервые было зарегистрировано более 8,1 тыс. таких автомобилей. Это на 2% меньше, чем в августе 2023 года.

На новые автомобили приходится лишь 1,8 тыс. автомобилей — 22% от общего количества. По сравнению с прошлым годом количество новых зарегистрированных автомобилей с дизельными двигателями увеличилось на 20%. В то же время в Украину завезли 6,3 тыс. подержанных дизельных авто. Это на 7% меньше, чем в прошлом году.

Среди ввезенных подержанных автомобилей доля машин с дизельными ДВС составила 25%, что на 8 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году, а их средний возраст составляет 10 лет.

Самые популярные модели новых легковых авто с дизельными ДВС:

RENAULT Duster — 519 ед.; VOLKSWAGEN Touareg — 149 ед.; BMW X4 — 105 ед.; TOYOTA Land Cruiser — 103 ед.; SKODA Kodiaq — 78 ед.

Самые популярные модели импортируемых подержанных легковых авто с дизельными ДВС:

RENAULT Megane — 593 ед.; SKODA Octavia — 494 ед.; VOLKSWAGEN Passat — 444 ед.; NISSAN Qashqai — 318 ед.; VOLKSWAGEN Golf — 255 ед.

Источник: Укравтопром