Самые популярные дизельные авто августа 2024 года: RENAULT Duster, RENAULT Megane, SKODA Octavia и другие

Вчера мы рассмотрели самые популярные в Украине автомобили, оснащенные бензиновыми ДВС. На этот раз сосредоточимся на авто с дизельными двигателями. В течение августа 2024 года в Украине впервые было зарегистрировано более 8,1 тыс. таких автомобилей. Это на 2% меньше, чем в августе 2023 года.
На новые автомобили приходится лишь 1,8 тыс. автомобилей — 22% от общего количества. По сравнению с прошлым годом количество новых зарегистрированных автомобилей с дизельными двигателями увеличилось на 20%. В то же время в Украину завезли 6,3 тыс. подержанных дизельных авто. Это на 7% меньше, чем в прошлом году.
Среди ввезенных подержанных автомобилей доля машин с дизельными ДВС составила 25%, что на 8 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году, а их средний возраст составляет 10 лет.
Самые популярные модели новых легковых авто с дизельными ДВС:
- RENAULT Duster — 519 ед.;
- VOLKSWAGEN Touareg — 149 ед.;
- BMW X4 — 105 ед.;
- TOYOTA Land Cruiser — 103 ед.;
- SKODA Kodiaq — 78 ед.
Самые популярные модели импортируемых подержанных легковых авто с дизельными ДВС:
- RENAULT Megane — 593 ед.;
- SKODA Octavia — 494 ед.;
- VOLKSWAGEN Passat — 444 ед.;
- NISSAN Qashqai — 318 ед.;
- VOLKSWAGEN Golf — 255 ед.
Источник: Укравтопром
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