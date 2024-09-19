Самые популярные бензиновые авто августа 2024 года: Mazda CX5, VOLKSWAGEN Golf и другие

Автомобили с бензиновыми ДВС продолжают пользоваться высоким спросом среди украинцев. В августе в Украине было зарегистрировано 3,3 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями. Это на 35% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Вероятно, всплеск покупок вызвала налоговая инициатива власти о взыскании 15% военного сбора при покупке нового автомобиля.

На автомобили с бензиновыми двигателями в общем количестве продаж новых авто в августе 2024 года приходилась доля 41%. Для сравнения, в августе 2023 года этот показатель составлял 43%. Таким образом, доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек уменьшилась.

Самые популярные модели новых легковых авто с бензиновыми ДВС:

MAZDA CX5 — 275 ед; KIA Sportage — 216 ед; SKODA Octavia — 187 ед; HYUNDAI Tucson — 167 ед; RENAULT Duster — 166 ед.

В то же время среди импортируемых подержанных легковых автомобилей бензиновые версии также удерживают первенство. Почти 46% подержанных авто, которые в августе 2024 года были зарегистрированы в Украине впервые, имели бензиновые двигатели (более 11,8 тыс. ед.). Средний возраст подержанных авто с бензиновыми ДВС составил 9,7 года.

Самые популярные модели импортируемых подержанных легковых авто с бензиновыми ДВС:

VOLKSWAGEN Golf — 735 ед; AUDI Q5 — 577 ед; VOLKSWAGEN Tiguan — 486 ед; NISSAN Rogue — 471 ед; AUDI A4 — 433 ед.

Источник: Укравтопром