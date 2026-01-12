Самые интересные смартфоны CES 2026

Хотя CES 2026 не была посвящена сугубо смартфонам, несколько новых моделей все же привлекли всеобщее внимание смелыми решениями и необычным дизайном.

Раскладушки от Samsung и Motorola

Z Galaxy TriFold стал первым трехскладным смартфоном Samsung. Он привлек к себе немалое внимание способностью складываться втрое и раскладываться в 10-дюймовый внутренний дисплей, сохраняя при этом компактные размеры. Две титановые петли позволяют полностью спрятать главный экран внутри при складывании. Внешний дисплей располагается сзади, а две ключевые секции главной панели складываются внутрь, обеспечивая компактность.

Корпус изготовлен из усиленного алюминиевого сплава. Размеры сложенного устройства составляют 159,2×75×12,9 мм, а его вес не превышает 309 г. Он оснащен процессором Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 16 ГБ оперативной памяти и накопителями на 512 ГБ или 1 ТБ. Кроме основной 200-мегапиксельной камеры в придачу идет 10-мегапиксельный телефото модуль с тройным зумом и 12-мегапиксельная ультраширокоугольная камера.

Аккумулятор емкостью 5600 мА·ч состоит из трех отдельных блоков в каждой секции. Смартфон получил поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт и беспроводной на 15 Вт. Устройство позволяет использовать две карты Nano SIM и несколько eSIM.

Z Galaxy TriFold должен поступить в продажу в Корее с понедельника, 12 декабря, по цене около $3 тыс. 700. В течение ближайших месяцев он также должен появиться на рынках других стран.

Motorola Razr Fold — новый складной смартфон с 8,1-дюймовым внутренним дисплеем и 6,6-дюймовым внешним в классических традициях линейки Razr. Он получил 50-мегапиксельную камеру и поддерживает использование стилуса. Устройство ориентировано на пользователей, которые ценят производительность.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Перспективные флагманы

Motorola Signature — новый флагманский смартфон компании с процессором Snapdragon 8 Gen 5, 6,8-дюймовым Extreme AMOLED дисплеем частотой 165 Гц, разрешением Full HD+, пиковой яркостью до 6200 нит, защитой Gorilla Glass Victus 2 и тройным блоком камер на 50 мегапикселей по цене около $1 тыс. 170. Он поддерживает Dolby Vision, HDR10+ и сертификации Pantone Color и SkinTone.

Аккумулятор емкостью 5200 мА·ч, поддерживает 90 Вт проводную и 50 Вт беспроводную зарядку. Кроме этого также предусмотрена 10 Вт беспроводная и 5 Вт проводная реверсивная зарядка. Signature получил защиту от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69, имеет подэкранный сканер отпечатков, стереодинамики с Sound by Bose, Dolby Atmos и три микрофона. Его толщина составляет 6,99 мм, а вес — 186 г.

Nxtpaper 70 Pro от TCL — привлек внимание матовым экраном, чрезвычайно приятным для глаз. Он поддерживает Gemini AI, что довольно необычно для среднебюджетных смартфонов. Модель с объемом памяти 256 ГБ была заявлена по цене около $400. Корпус состоит из стеклянной передней и пластиковой задней частей. Оснащен 6,9-дюймовым IPS ЖК-дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением 1080×2460 пикселей. Работает на базе чипа Mediatek Dimensity 7300 с восьмиядерным процессором (4×2,5 ГГц Cortex-A78 и 4×2,0 ГГц Cortex-A55). Должен поступить в продажу в конфигурациях с объемом памяти 256 ГБ и 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ и 8 ГБ ОЗУ.

Имеет одинарный 50-мегапиксельный широкоугольный модуль с диафрагмой f/1.8 и дополнительную 32-мегапиксельную широкоугольную камеру с диафрагмой f/2.0. Оснащен аккумулятором емкостью 5200 мА·ч и поддерживает 33 Вт проводную зарядку.

Infinix Note 60 — смартфон, выделяющийся поддержкой глобальных спутниковых звонков и сообщений даже в случае недоступности традиционных сетей сотовой связи. Смартфоны автоматически переключаются между спутниковыми и роуминговыми сетями, позволяя пользователям оставаться на связи даже в зонах без традиционного покрытия. Скорость передачи данных ограничена 4 Кбит/с, но как утверждает производитель, система оптимизирована для голосовых звонков в формате HD и двусторонних SMS-сообщений.

В смартфоне используется жидкостная система охлаждения HydroFlow с бесшумным вибрирующим пьезоэлектрическим вентилятором и задней панелью, меняющей цвет в зависимости от освещения. Устройство дополняют беспроводные магнитные геймерские триггеры, имитирующие геймпад, а также AI ModuVerse — ряд магнитных аксессуаров, включая Meeting Modu для мгновенного перевода, VlogCam Modu для отслеживания объектов с помощью ИИ, Mic Modu для профессионального шумоподавления и StackPower Modu для расширения возможностей энергообеспечения. Сейчас официальная цена на смартфон еще не объявлена.

Clicks Communicator — один из самых необычных смартфонов, представленных на CES 2026, получивший QWERTY-клавиатуру в стиле BlackBerry. Он имеет 4,03-дюймовый AMOLED-экран, работает на ОС Android 16, поддерживая все ключевые приложения для обмена сообщениями. На задней панели размещается 50-мегапиксельная камера. Базовый объем памяти составляет 256 ГБ с возможностью увеличения до 2 ТБ за счет microSD. Заявленная цена устройства составляет $499.

Clicks Communicator преимущественно сосредоточен на обмене сообщениями и более или менее простых задачах, что позволяет избегать бесконечного скроллинга в соцсетях. Устройство также имеет 3,5-мм разъем для наушников и аккумулятор емкостью 4000 мА·ч. В общем, он напоминает что-то из недалекого прошлого и идеально подойдет тем, кто устал от соцсетей и стремится сократить время пользования смартфоном.

Источник: Gizmochina