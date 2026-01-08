Новости Устройства 08.01.2026 comment views icon

Clicks Communicator: только уведомления, физическая клавиатура, microSD, 3,5 мм и ничего лишнего

Андрій Русанов

Кому-то Clicks Communicator может показаться слишком примитивным, архаичным и нефункциональным. А для кого-то он может стать телефоном мечты.

Уилл Саттельберг из 9TO5Google осмотрел этот аппарат и поделился впечатлениями. Он напоминает, что Clicks долгое время разрабатывал клавиатуры для клавиатуры для iPhone, а затем для смартфонов Android, прежде чем предпринять собственную попытку. Communicator работает на Android 16.

По словам журналиста, Communicator имеет вид и ощущение продукта из совсем другого времени. Его дизайн и сменные задние панели контрастируют с любым стеклянно-металлическим «сэндвичем». Физическая клавиатура и 4,03″ квадратный сенсорный дисплей напоминают BlackBerry. В наличии настраиваемый индикатор уведомлений, слот для карты microSD, 3,5-мм разъем для наушников.

Программное обеспечение «кажется специально подобранным, чтобы помочь более продуктивно использовать свое время». Clicks сотрудничает с Niagara Launcher для Android. Его возможности делают главный экран Communicator более ориентированным на входящие уведомления и другие короткие, простые задачи, что «предотвращает пролистывание социальных сетей».

Физическая клавиатура как нельзя лучше подходит для подобной функциональности, ведь в центре ее — общение и ответы на сообщения. Что-то, что не занимает места на экране и постоянно не всплывает. на самом деле это не было. Интересна также аппаратная кнопка, которая подсвечивается цветом в зависимости от звонящего контакта.

На самом деле это не был обзор или опыт использования — журналист «держал в руках несколько ранних прототипов и не пользовался полноценно функциональным устройством». Clicks Communicator выйдет в конце февраля, узнать о нем больше можно на официальном сайте.

