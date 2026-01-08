Motorola на CES 2026: премиальный Signature, Razr 60 FIFA Edition и новые гаджеты

Во время Lenovo Tech Day 2026 в рамках CES 2026 компания Motorola сделала сразу несколько анонсов. Бренд показал лимитированный Razr для фанатов футбола, ультрапремиальный Signature, новые смарт-часы, портативную акустику, аксессуары и сразу два ИИ-проекта.

Motorola Signature

После Razr Fold Motorola представила Signature — первый смартфон новой ультрапремиальной серии. Он получил 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 165 Гц, разрешением Full HD+, пиковой яркостью до 6200 нит и защитой Gorilla Glass Victus 2. Есть поддержка Dolby Vision, HDR10+, а также сертификации Pantone Color и SkinTone.

За производительность отвечают процессор Snapdragon 8 Gen 5, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X RAM и хранилище UFS 4.1 емкостью до 1 ТБ. Аккумулятор имеет емкость 5200 мА-ч, поддерживает 90 Вт проводную и 50 Вт беспроводную зарядку. Есть также реверсивная зарядка: 10 Вт беспроводная и 5 Вт проводная.

Основная камера — тройная:

50 Мп основная Sony Lytia 828 с OIS и f/1.6

50 Мп ультраширокоугольный с углом 122° и макро и

50 Мп перископическая Sony Lytia 600 с 3× оптическим зумом

Фронтальная камера содержит 50 Мп сенсор Sony Lytia 500 с автофокусом.

Другие характеристики: защита IP68/IP69, MIL-STD-810H, подэкранный сканер отпечатков, стереодинамики с Sound by Bose, Dolby Atmos и три микрофона. Толщина составляет 6,99 мм, вес — 186 г. Доступны цвета Pantone Carbon и Pantone Martini Olive. Смартфон работает на Android 16, Motorola обещает 7 лет обновлений ОС и безопасности.

Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition

Motorola представила Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition — специальную версию раскладушки, созданную к чемпионату мира по футболу FIFA 2026. Смартфон получил мягкую текстурированную заднюю панель с узорами, связанными с FIFA World Cup, и выйдет в зеленом цвете.

По характеристикам это полная копия стандартного Razr 60. Отличия — только в оформлении. Пользователи получат фирменные обои, рингтон с темой FIFA и специальный водяной знак для фото. Продажи стартуют 12 февраля. Цена составит $700.

Moto Watch

Новые смарт-часы Moto Watch стали первым результатом партнерства Motorola с Polar в сфере фитнеса и здоровья. Часы оснащены 1,43-дюймовым круглым OLED-дисплеем с защитой Gorilla Glass 3. Устройство получило PPG-сенсор, Bluetooth 5.3, двухчастотный GPS. Алюминиевый корпус обеспечивает защиту IP68. Заводная головка выполнена из нержавеющей стали, а ремешки доступны в цветах Pantone.

Moto Watch отслеживает пульс в режиме 24/7, анализирует сон и поддерживает несколько спортивных режимов. Автономность заявлена до 13 дней без always-on display.

Sound Flow

Motorola также показала Sound Flow — портативную Bluetooth-колонку с настройкой Sound by Bose. Внутри расположились 20-ваттный вуфер, 10-ваттный твитер и два пассивных радиатора.

Устройство поддерживает Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 и UWB. Аккумулятор на 6 000 мА-ч обеспечивает до 12 часов воспроизведения. Защита заявлена на уровне IP67. Колонка получила тканевое покрытие с текстурой твил и выйдет в цветах Pantone Carbon и Pantone Warm Taupe. Управление — сенсорное.

Moto Pen Ultra и Moto Tag 2

Moto Pen Ultra — это легкий стилус весом 4,7 г с наконечником 1,4 мм, отслеживанием 4096 уровней нажима, Bluetooth 5.3 и 6-осевым сенсором движения. Заявленная задержка составляет менее 5 мс. Есть защита IP55 и зарядный кейс с USB-C.

Обновленный Moto Tag 2 работает с UWB, Bluetooth и сетью Find Hub. Он имеет защиту IP68 и со сменной батареей обеспечивает до 500 дней автономной работы. Кнопка на корпусе помогает найти привязанное устройство или работает как дистанционный спуск камеры.

Qira и Project Maxwell

Motorola и Lenovo совместно представили Qira — универсального ИИ-ассистента системного уровня. Он объединяет moto AI, Lenovo AI Now, Creator Zone и Learning Zone в одну платформу.

Qira реагирует на фразу «Hey, Qira», аппаратную кнопку или постоянный элемент на экране. Устройства Lenovo начнут получать Qira в первом квартале 2026 года, а смартфоны Motorola — позже.

Отдельно компания показала концепт AI Perceptive Companion (Project Maxwell) от подразделения 312 Labs. Это носимый аксессуар с камерой и микрофоном, который в реальном времени анализирует визуальные, аудио и средовые данные и передает контекстные подсказки через Qira.

Источник: gsmarena 1, 2