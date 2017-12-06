Самые популярные видео 2017 года в Украине: “Грибы”, “Время и Стекло”, “Despacito”, а также юмор и дети
Сегодня компания Google подвела итоги работы сервиса YouTube и выбрала самые популярные в Украине видео, которые чаще всего смотрели в нашей стране на протяжении уходящего года. Сравнить их с мировым рейтингом вы можете в нашей предыдущей новости.
Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2017 году собрала песня “Тает лед” группы “Грибы”, клип на которую был снят в самом лучшем районе Киева – Троещине, а весь Топ-10 выглядит следующим образом:
Топ-10 музыкальных видео 2017 года в Украине
- Грибы – Тает Лёд
- Время и Стекло – На Стиле
- Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee
- Ed Sheeran – Shape of You [Official Video]
- LOBODA — Случайная [ПРЕМЬЕРА КЛИПА]
- Потап и Настя – Я……Я
- Miyagi, Эндшпиль Ft. Рем Дигга – I Got Love (Official video)
- Мот feat. Ани Лорак – Сопрано (премьера клипа, 2017)
- MOZGI – Атятя
- DZIDZIO – Банда-Банда
Для сравнения приведем список самых популярных в России музыкальных роликов:
Как видим, первые два места в рейтингах полностью идентичны, их занимают украинские исполнители “Грибы” и “Время и Стекло”, а всего в российском рейтинге четыре участника из Украины из десяти.
Также показательно отсутствие в топе соседней страны мировых хитов “Despacito” в исполнении Луиса Фонси и “Shape of You” Эда Ширана, которые занимают соответственно первое и второе место в глобальном рейтинге.
Что касается самых популярных не музыкальных видео года на YouTube, то тут среди украинских пользователей популярен детский и комедийный контент, а также телевизионные шоу:
Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2017 году
- Маша и Медведь – Спи, моя радость, усни! (Серия 62)
- Слуга Народа 2 – Премьера 2017! Полнометражный фильм комедия в HD
- Фиксики – Шоколад (Новые серии 2017) | Познавательные мультики для детей
- Пусть говорят – В разгар вечеринки. Часть 1. Выпуск от 31.01.2017
- VERSUS X #SLOVOSPB: Oxxxymiron VS Слава КПСС (Гнойный)
- КВАРТАЛ разорвал ГРИБАМИ! ПАРОДИЯ между нами тает лед – РЖАКА до СЛЕЗ!
- Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 2 – 22.02.2017
- Дружко Шоу #1
- Александр Клименко “Материнська любов” – выбор вслепую – Голос страны 7 сезон
- Лига Смеха 2017 – Третий фестиваль в Одессе, часть 1 | Полный выпуск – 17 февраля 2017
Отметим, что еще больше популярных видео года со всего мира можно увидеть на канале YouTube Rewind.
Источник: Google