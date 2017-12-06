Новости
Самые популярные видео 2017 года в Украине: “Грибы”, “Время и Стекло”, “Despacito”, а также юмор и дети
126

Самые популярные видео 2017 года в Украине: “Грибы”, “Время и Стекло”, “Despacito”, а также юмор и дети

Самые популярные видео 2017 года в Украине: “Грибы”, “Время и Стекло”, “Despacito”, а также юмор и дети

Сегодня компания Google подвела итоги работы сервиса YouTube и выбрала самые популярные в Украине видео, которые чаще всего смотрели в нашей стране на протяжении уходящего года. Сравнить их с мировым рейтингом вы можете в нашей предыдущей новости.

Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2017 году собрала песня “Тает лед” группы “Грибы”, клип на которую был снят в самом лучшем районе Киева – Троещине, а весь Топ-10 выглядит следующим образом:

Топ-10 музыкальных видео 2017 года в Украине

  1. Грибы – Тает Лёд
  2. Время и Стекло – На Стиле
  3. Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee
  4. Ed Sheeran – Shape of You [Official Video]
  5. LOBODA — Случайная [ПРЕМЬЕРА КЛИПА]
  6. Потап и Настя – Я……Я
  7. Miyagi, Эндшпиль Ft. Рем Дигга – I Got Love (Official video)
  8. Мот feat. Ани Лорак – Сопрано (премьера клипа, 2017)
  9. MOZGI – Атятя
  10. DZIDZIO – Банда-Банда

Для сравнения приведем список самых популярных в России музыкальных роликов:

Как видим, первые два места в рейтингах полностью идентичны, их занимают украинские исполнители “Грибы” и “Время и Стекло”, а всего в российском рейтинге четыре участника из Украины из десяти.

Также показательно отсутствие в топе соседней страны мировых хитов “Despacito” в исполнении Луиса Фонси и “Shape of You” Эда Ширана, которые занимают соответственно первое и второе место в глобальном рейтинге.

Что касается самых популярных не музыкальных видео года на YouTube, то тут среди украинских пользователей популярен детский и комедийный контент, а также телевизионные шоу:

Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2017 году

  1. Маша и Медведь – Спи, моя радость, усни! (Серия 62)
  2. Слуга Народа 2 – Премьера 2017!  Полнометражный фильм комедия в HD
  3. Фиксики – Шоколад (Новые серии 2017) | Познавательные мультики для детей
  4. Пусть говорят – В разгар вечеринки. Часть 1. Выпуск от 31.01.2017
  5. VERSUS X #SLOVOSPB: Oxxxymiron VS Слава КПСС (Гнойный)
  6. КВАРТАЛ разорвал ГРИБАМИ! ПАРОДИЯ между нами тает лед – РЖАКА до СЛЕЗ!
  7. Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 2 – 22.02.2017
  8. Дружко Шоу #1
  9. Александр Клименко “Материнська любов” – выбор вслепую – Голос страны 7 сезон
  10. Лига Смеха 2017 – Третий фестиваль в Одессе, часть 1 | Полный выпуск – 17 февраля 2017

Отметим, что еще больше популярных видео года со всего мира можно увидеть на канале YouTube Rewind.

Источник: Google

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить