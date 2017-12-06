Самые популярные видео 2017 года в Украине: “Грибы”, “Время и Стекло”, “Despacito”, а также юмор и дети

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Сегодня компания Google подвела итоги работы сервиса YouTube и выбрала самые популярные в Украине видео, которые чаще всего смотрели в нашей стране на протяжении уходящего года. Сравнить их с мировым рейтингом вы можете в нашей предыдущей новости.

Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2017 году собрала песня “Тает лед” группы “Грибы”, клип на которую был снят в самом лучшем районе Киева – Троещине, а весь Топ-10 выглядит следующим образом:

Топ-10 музыкальных видео 2017 года в Украине

Для сравнения приведем список самых популярных в России музыкальных роликов:

Как видим, первые два места в рейтингах полностью идентичны, их занимают украинские исполнители “Грибы” и “Время и Стекло”, а всего в российском рейтинге четыре участника из Украины из десяти.

Также показательно отсутствие в топе соседней страны мировых хитов “Despacito” в исполнении Луиса Фонси и “Shape of You” Эда Ширана, которые занимают соответственно первое и второе место в глобальном рейтинге.

Что касается самых популярных не музыкальных видео года на YouTube, то тут среди украинских пользователей популярен детский и комедийный контент, а также телевизионные шоу:

Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2017 году

Отметим, что еще больше популярных видео года со всего мира можно увидеть на канале YouTube Rewind.

Источник: Google