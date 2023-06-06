Самый дорогой Apple Mac Pro с процессором M2 Ultra и всеми аксессуарами на $40 000 дешевле топового Mac на Intel

Актуальные модели Apple Mac Pro никогда не были дешевыми компьютерами, а компанию часто упрекают за ценовую политику. Но если сравнить топовые конфигурации разных лет на различных платформах, мы увидим, что Mac Pro стали… дешевле.

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Самая дорогая конфигурация Mac Pro на процессоре Intel стоила $53 000 в 2019 году. Конфигурация не включает колесики и другие аксессуары. Новый Mac Pro Tower стоит от $6 999, The Verge подсчитали, во сколько могут обойтись дополнительные покупки:

+$1000 за конфигурацию с процессором M2 Ultra

+$1600 за 192 ГБ объединенной памяти для системы и видеоядра

+$2200 за 8 ТБ SSD

+$400 за колесики

+$149 за Magic Mouse и Magic Trackpad

+$500 ПО Final Cut Pro и Logic Pro

~$100 прочее ПО

Таким образом, абсолютно максимальная конфигурация на сегодняшний день будет стоить примерно $12 950. Это довольно много, но за разницу в $40 000 можно приобрести множество вещей, которые дополнят экосистему. Среди них может быть монитор Pro Display XDR за $5 999 с подставкой за $999 или новая гарнитура Apple Vision Pro за $3499. Или хороший новый автомобиль (средняя цена в Украине €33 500, по данным Auto24).

Источник: The Verge