Vision Pro — долгожданная гарнитура смешанной реальности Apple за $3499

После многих лет задержек Apple наконец-то представила свою гарнитуру дополненной реальности Apple Vision Pro, которая «плавно» сочетает реальный и цифровой мир.

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По слухам, гарнитура получит отдельный аккумулятор и будет управляться глазами, руками и голосом. Стоимость устройства будет стартовать от $3499 — в начале 2024 года он появится на рынке США, а в течение года распространится на другие страны.

Vision Pro позиционируется как AR-устройство, но оно сможет переключаться между дополненной и полностью виртуальной реальностью. Гарнитура не имеет контроллеров, а листать или нажимать на иконки программ в операционной системе под названием visionOS можно с помощью глаз или используя голосовые команды.

Устройство поддерживает аксессуары Bluetooth, в частности Magic Keyboard и Magic Trackpad, и позволяет подключать Mac. Камеры, направленные вниз, будут фиксировать движения ваших рук.

Гарнитура имеет стеклянную переднюю часть и алюминиевую раму, содержащую пять датчиков, 12 камер, дисплей 4K для каждого глаза и компьютер, который охлаждается вентилятором.

Маска гарнитуры (которую Apple называет Light Seal) и ремень (Head Band) имеют модульную подкладку из ткани, и могут изгибаться, чтобы соответствовать различным формам лица и размерам головы.

Индивидуальные оптические вставки, которые магнитами крепятся к линзам очков для зрения, разработала компания Zeiss.

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Устройство имеет внешнюю батарею, которая работает до двух часов и которую можно подсоединить с помощью «гибкого плетеного кабеля». Также гарнитуру можно подключить к внешнему источнику питания и использовать целый день.

Apple обещает, что дисплей очков будет беспрецедентно четким и сможет воспроизводить видео 4K. Система использует сразу два чипа M2 и R1.

Apple обещает, что пользователи не будут изолированы от окружения: гарнитура будет отображать глаза с помощью системы под названием EyeSight, но во время режима полной виртуальной реальности их будет закрывать специальный экран. Есть возможность создания цифровой «личности» – гиперреалистического аватара – путем сканирования лица.

Во время дистанционного разговора, можно использовать функцию пространственного аудио и размещать участников FaceTime как «видеоплитки» по комнате. Кроме того, можно снимать и просматривать 180-градусное видео с помощью 3D-камеры, используя гарнитуру.

Apple также рекламирует телевизионный и аркадный контент для гарнитуры, включая премиальный контент от Disney.

Гарнитура разрабатывалась годами и, как сообщается, прошла через несколько итераций, а также годы задержек. Основным конкурентом устройства Apple, вероятно, будет Meta, пользующаяся относительным успехом со своей ориентированной на игры гарнитурой Quest 2 и получившей неоднозначное восприятие Quest Pro.