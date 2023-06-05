Новости Софт 05.06.2023 в 21:41

macOS 14 Sonoma — поддержка виджетов рабочего стола, игровой режим и профили Safari

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Вадим Карпусь

Автор новостей

macOS 14 Sonoma — поддержка виджетов рабочего стола, игровой режим и профили Safari

В рамках проведения конференции WWDC 2023 компания Apple анонсировала новую версию настольной операционной системы macOS Sonoma.

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Apple анонсировала macOS Sonoma с поддержкой виджетов рабочего стола, игровым режимом и профилями Safari

Одним из главных новшеств macOS Sonoma являются виджеты на рабочем столе. При открытии она программы они уходят на задний план. Компьютер Mac может получить доступ к виджетам с iPhone, если устройство находится в той же сети Wi-Fi. Виджеты являются интерактивными. В одной из демонстраций показали, как можно управлять подключенным автомобилем с помощью виджета на рабочем столе. Еще появились движущиеся скринсейверы, которые также могут служить обоями.

Для Mac реализован новый игровой режим Game mode. Он обеспечивает приоритетный доступ к ресурсам системы при запуске игр. Еще были уменьшены задержки при передаче звука на AirPods и вдвое увеличена частота дискретизации Bluetooth при использовании контроллеров Xbox и PlayStation с Mac. И ещё Хидео Кодзима анонсировал выход Death Stranding Director’s Cut на macOS.

Apple анонсировала macOS Sonoma с поддержкой виджетов рабочего стола, игровым режимом и профилями Safari

 

Функция Presenter Overlay для видеоконференций позволяет показывать экран позади пользователя, пока его лицо остается в кадре, а также эффекты дополненной реальности. Эти эффекты могут срабатывать, когда камера распознает определенные жесты.

Веб-приложения теперь могут работать как обычные программы macOS. Для них реализована поддержка уведомлений и возможность закреплять их в Dock. Для Safari появилась поддержка профилей, а приватные окна просмотра теперь блокируются, когда пользователь не использует их. Apple также стремится упростить обмен ключами доступа и паролями через iCloud Keychain.

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Apple анонсировала macOS Sonoma с поддержкой виджетов рабочего стола, игровым режимом и профилями Safari

Ожидается, что общедоступная версия Apple macOS Sonoma появится позже в этом году.

Источник: The Verge


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