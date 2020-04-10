СБУ предлагает продлить блокировку соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассников» ещё на 3 года





Недавно исследовательская компания Kantar провела опрос среди украинцев с целью выяснить, как они относятся к идее продолжения блокировки российских соцсетей и некоторых сайтов. Отметим, срок блокировки заканчивается через месяц – в середине мая – через 3 года после подписания соответствующего указа президентов Украины Петром Порошенко. Мнения украинцев в результатах опроса разделились почти поровну: 46% считают, что действие санкций нужно продолжить, 43% — что следует прекратить. Ещё 11% воздержались от ответа. А теперь своё мнение по этому вопросу озвучила и Служба безопасности Украины.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, СБУ предлагает продлить санкции в отношении российских социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» ещё на 3 года. Соответствующие предложения в Совет национальной безопасности и обороны Украины внёс глава СБУ Иван Баканов.

Отмечается, что киберспециалисты СБУ проанализировали, что за период действия санкций количество украинских пользователей в этих соцсетях уменьшилось в 3 раза. И это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб.

«Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно — сохраним безопасность государства в целом», — заявил Председатель СБУ Иван Баканов.

Всего в течение 2017-2020 годов СБУ зафиксировала тысячи случаев размещения деструктивного контента на платформах «Одноклассники» и «ВКонтакте». С начала введения санкций следователи Службы зарегистрировали почти 100 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в этих социальных сетях. Все они имеют признаки совершения преступлений: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или захват государственной власти, а также создание террористических групп.

Также киберспециалисты Службы отмечают всплеск активности агитаторов, троле- и ботоферм в российских соцсетях. Это связано с карантинными мероприятиями в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, приближением Пасхи и майских праздников. По оценкам специалистов, примерно 70% деструктивных материалов об Украине продвигаются именно из информационного пространства РФ, в том числе из указанных социальных сетей.

Пресс-служба СБУ не уточняет, предлагает ли ведомство блокировать только соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» или же и другие российские ресурсы, фигурировавшие в санкционном списке от 2017.

Источник: СБУ