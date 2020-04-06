«46% — за, 43% — против»: Kantar выяснил, как украинцы относятся к продолжению блокировки российских веб-ресурсов [инфографика]

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Через месяц истекает срок действия санкций в отношении российских веб-ресурсов, в частности социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники», и поэтому исследовательская компания Kantar Украина решила выяснить у украинцев их отношение к блокированию данных сайтов.

По результатам опроса выяснилось, что среди опрошенных нет однозначной позиции по блокировке российских веб-ресурсов: 46% считают, что действие санкций нужно продолжить, 43% — что следует прекратить. Еще 11% воздержались от ответа.

Жители Запада (68%) и Киева (58%), респонденты с материальным положением выше среднего (54%) и доходом на человека более 10,000 грн (58%) чаще по сравнению с выборкой в ​​целом считают необходимым продолжить блокирование российских веб-ресурсов. Жители Юга (57%) и Востока (54%), респонденты с низким материальным положением (56%) и доходом на члена семьи до 3,000 грн (53%) чаще отмечают, что блокирование следует отменить.

Киевляне заметно реже отвечали, что пользовались российскими веб-ресурсами (82% против 89% по выборке в целом), жители Востока реже отмечали, что не пользовались (6% против 10% по выборке в целом). Респонденты с доходом более 10,000 грн на человека заметно чаще указывали, что российскими веб-ресурсами не пользовались (15%).

Подавляющее большинство опрошенных пользовались российскими веб-ресурсами до их блокировки (51% — часто и 38% — иногда). Не пользовались 10%, 1% не ответил. 58% опрошенных пользовались специальными приложениями (VPN) для доступа к российским веб-ресурсам уже после блокировки (17% — часто и 41% — иногда). 37% не пользовались, 5% — затруднились с ответом. Жители Востока (66%), молодежь (70%) и мужчины (64%) заметно чаще выборки в целом пользовались такими приложениями, жители Запада и представители старшей возрастной группы — реже (47% и 52% соответственно).

Относительно действий при условии отмены блокировки российских веб-ресурсов опрошенные тоже не имеют однозначного решения: пользоваться ими планируют 38%, 42% — не будут пользоваться. Пятая часть не ответили (20%).

Жители Востока и Юга значительно чаще выборки в целом говорят о намерении пользоваться российскими веб-ресурсами (51% и 49% соответственно). Жители Запада, респонденты с материальным положением выше среднего и доходом более 10,000 грн на человека чаще отвечают, что не будут пользоваться ими (64%, 51% и 52% соответственно).

Опросы репрезентует городское население Украины, которое пользуется интернетом в возрасте 18-55 лет по полу, возрасту, типу населенного пункта, региону (проникновение интернета в этой группе — 84%). Объем выборки — 1000 респондентов.

Источник: Kantar Украина