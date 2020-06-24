СБУ разоблачила хакерскую группировку из Харькова, которая похищала деньги с банковских карточек граждан Украины, США и Европы

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В Харьковской области контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины разоблачили группировку, участники которой похищали деньги с банковских карточек с помощью вмешательства в работу банковских систем. По предварительной версии следствия, в состав группы входило 15 злоумышленников.

Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, которое позволяло похищать реквизиты банковских электронных счетов граждан США, Европы, Украины и их персональные данные. Затем через электронные платежные сервисы, в том числе запрещенные в Украине российские, они переводили похищенные деньги на собственные счета в отечественных и банках РФ.

В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства правоохранители провели в Харькове 16 обысков по месту работы хакерского центра и по месту жительства фигурантов.

Во время следственных действий обнаружено более 40 единиц компьютерной техники с фотографиями и реквизитами иностранных банковских карточек и другими доказательствами использования вредоносных программ. Также изъяты банковские карточки, наличные и ценности более чем 12 млн гривен, документы на движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом.

В данный момент решается вопрос о сообщении членам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361-1 («Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных средств, а также их распространение, совершенное по предварительному сговору группой лиц») Уголовного кодекса Украины.

Источник: СБУ