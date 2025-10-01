banner
Счет $15 000 за компьютер стоимостью $3850: сборщик включил полный рабочий месяц и три недели приготовлений

Андрій Русанов

Рахунок $15 000 за комп’ютер вартістю $3850: збиральник включив повний робочий місяць та три тижні приготувань

Конечно, заказчики сборки кастомного компьютера должны осознавать дополнительные расходы, но этот случай — за пределами здравого смысла.

Оригинальное сообщение в Reddit было удалено модератором за «охоту на ведьм», чтобы это не означало, поэтому мы полагаемся на Зака Киллиана из Tom’s Hardware, который осветил этот случай и сам имел когда-то подобный бизнес. Очевидно, факт имел место, учитывая скриншот счета, а действия модератора, вероятно, касались характера дискуссии.

Пользователь Reddit с ником New_Midnight2686 получил ценовое предложение на индивидуальную сборку ПК, в который было заложено $11 000 в качестве оплаты труда. Стоимость компонентов ПК составляет $3849, следовательно общая сумма составляет около $15 000. То есть как три с половиной таких компьютера при условии неприхотливой самостоятельной сборки. Изображение выше дает представление, о каком именно ПК идет речь. Очевидно, это очень дорого и в определенной степени является произведением искусства, но даже в таком случае $15 000 — очень, очень много.

Счет-фактура, которым поделился пользователь, включает оплату за четыре недели полных рабочи дней, занятых сборкой ПК. Да, процесс может затянуться из-за каких-то непредвиденных нюансов, замены компонентов, изготовления и установки отделки. Но в любом случае это отнюдь не месяц ежедневной работы от звонка до звонка только над одним ПК.

Более того, исполнитель заказа стремился получить плату еще за три недели работы — так называемый «предпроектный этап». Конечно, существует определенный этап, необходимый для сложных сборок, но это, опять же, не запланированные 120 часов, занятых только этой работой.

И если этого мало, предприимчивый компьютерщик также указал «космическую» цену на сам ПК, в основе которого процессор AMD Ryzen 7900X и видеокарта NVIDIA RTX 4080. По его мнению, такая система стоит $3849. «Вишенкой на торте» стало требование оплатить $4000 за отмену сделки, о которой рассказал New_Midnight2686. Учитывая все это, не удивительно, почему дискуссия могла перейти в неконструктивное русло, и вылиться в оскорбления в адрес сборщика.

