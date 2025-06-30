Пять боссов, знаки и мечи Геральта — Oblivion Remastered получила мод размером с DLC, вдохновленный The Witcher

Oblivion Remastered получила фанатский мод, по размерам тянущий на полноценное DLC. Все в нем вдохновлено серией The Witcher — от боевой системы до знаков и снаряжения.

Мод называется Path of the Witcher от пользователя AlexPreit. По сюжету, игроку нужно победить пятерых боссов, чтобы за каждого из них получить свою награду. Если одолеть всех, получите полный комплект снаряжения Гадюки, два меча — стальной и серебряный — и набор знаков ведьмака.

Оба клинка сделаны как клейморы: стальной наносит повышенный урон людям и NPC, а серебряный — существам и магическим врагам, что знакомо фанатам The Witcher. Вместе с тем броня Гадюки в зависимости от навыка легкой брони дает дополнительную защиту, так что эффективность снаряжения будет расти с прогрессом персонажа.

Отдельная часть мода — это знаки. В систему прокачки добавлено пять классических заклинаний: Аард, Игни, Аксий, Квен и Ирден. Каждый из них имеет пять уровней — от Новичка до Мастера — и усиливается через обучение в магических школах. Знаки доступны в виде активных заклинаний, которые можно прокачивать отдельно от стандартных умений.

Чтобы начать прохождение, надо встретить первого босса. Моддер советует отправиться в Клауд Топ (к северу от Чоррола) или в Вейонд Пещеры (к северу от Бравила). Там вы и наткнетесь на первые бои.

Мод бесплатный и уже доступен для скачивания. После этого можно повторить подвиги других игроков: за 10 000 золотых спасти неадекватного персонажа или украсть 1 млн. предметов, а затем взломать игровое время. Как вариант можно поискать лошадь-призрака, если вообще она существует.

Источник: DSOGaming