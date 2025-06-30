Новости Игры 30.06.2025 в 10:47 comment views icon

Пять боссов, знаки и мечи Геральта — Oblivion Remastered получила мод размером с DLC, вдохновленный The Witcher

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Пять боссов, знаки и мечи Геральта — Oblivion Remastered получила мод размером с DLC, вдохновленный The Witcher

Oblivion Remastered получила фанатский мод, по размерам тянущий на полноценное DLC. Все в нем вдохновлено серией The Witcher — от боевой системы до знаков и снаряжения.

Мод называется Path of the Witcher от пользователя AlexPreit. По сюжету, игроку нужно победить пятерых боссов, чтобы за каждого из них получить свою награду. Если одолеть всех, получите полный комплект снаряжения Гадюки, два меча — стальной и серебряный — и набор знаков ведьмака.

Оба клинка сделаны как клейморы: стальной наносит повышенный урон людям и NPC, а серебряный — существам и магическим врагам, что знакомо фанатам The Witcher. Вместе с тем броня Гадюки в зависимости от навыка легкой брони дает дополнительную защиту, так что эффективность снаряжения будет расти с прогрессом персонажа.

П’ять босів, знаки і мечі Геральта — Oblivion Remastered отримала мод розміром із DLC, натхненний The Witcher
Броня из мода Path of the Witcher для Oblivion Remastered / Bethesda & Virtuos

Отдельная часть мода — это знаки. В систему прокачки добавлено пять классических заклинаний: Аард, Игни, Аксий, Квен и Ирден. Каждый из них имеет пять уровней — от Новичка до Мастера — и усиливается через обучение в магических школах. Знаки доступны в виде активных заклинаний, которые можно прокачивать отдельно от стандартных умений.

Чтобы начать прохождение, надо встретить первого босса. Моддер советует отправиться в Клауд Топ (к северу от Чоррола) или в Вейонд Пещеры (к северу от Бравила). Там вы и наткнетесь на первые бои.

П’ять босів, знаки і мечі Геральта — Oblivion Remastered отримала мод розміром із DLC, натхненний The Witcher
Новый босс из мода Path of the Witcher для Oblivion Remastered / Bethesda & Virtuos

Мод бесплатный и уже доступен для скачивания. После этого можно повторить подвиги других игроков: за 10 000 золотых спасти неадекватного персонажа или украсть 1 млн. предметов, а затем взломать игровое время. Как вариант можно поискать лошадь-призрака, если вообще она существует.

Источник: DSOGaming

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