Starfield: рейтинг игры в Steam упал до отметки «в основном негативно»

У Starfield больше не «смешанный» (Mixed) рейтинг в Steam, поскольку последние отзывы перевели его в категорию Mostly Negative (в основном негативно), и только 37% из них положительны. У Starfield был успешный запуск в сентябре 2023 года, но игра Bethesda постепенно утратила репутацию. Многие фанаты игр Bethesda разочаровались в Starfield.

Хотя Bethesda стоит похвалить за попытку создать что-то новое, похоже, большинство игроков недовольны выбранным направлением, передает GameRant. Сосредоточенность Starfield на процедурной генерации лишила «магии», привлекавшей фанатов игр Bethesda, и некоторые игроки утверждают, что игра больше напоминает тематический парк пустых миров и статических городов, соединенных между собой экранами загрузки, чем увлекательную песочницу, которую давали предыдущие игры Bethesda.

В результате Starfield пока может похвастаться рейтингом 37% у Steam, собранным из отзывов пользователей, сделанных игроками за последние 30 дней. Хотя Bethesda поделилась амбициозной дорожной картой для Starfield, это мало помогло улучшить текущее общественное мнение об игре.

Возрождение Cyberpunk 2077, а также колоссальное признание, которое получила Baldur’s Gate 3, были, пожалуй, самым плохим, что могло произойти из Starfield. Многие недовольные игроки сравнивали ее с двумя другими играми, что лишь еще больше подчеркнуло наиболее вопиющие недостатки Starfield как ролевой игры.