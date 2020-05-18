Семиместный и вдвое «выносливее» Tesla Model X. Dyson рассекретила отмененный кроссовер





В октябре прошлого года Dyson неожиданно закрыл проект электромобиля после более четырех лет, заявив, что не видит возможности сделать его коммерчески успешным. Подробности об электромобиле Dyson держались втайне все время — сообщалось, что лишь несколько избранных инженеров видели прототип автомобиля на одном из объектов компании в Уилтшире. И вот спустя полгода в свежем интервью The Times Джеймс Дайсон впервые раскрыл подробности об уже отмененном электромобиле Dyson.

В интервью Джеймс Дайсон подтвердил, что Dyson разрабатывала семиместный кроссовер N526 (кодовый номер, имени он так и не получил) массой 2,6 т и дальностью хода в 960 км (600 миль по европейскому циклу WLTP). Столь впечатляющий показатель «даже в морозную февральскую ночь, при скорости в 70 миль в час (113 км/ч) на автомагистрали, с включенным обогревателем и радио на полную громкость» должны были обеспечить твердотельные аккумуляторы собственной разработки. Последние считаются более эффективными и энергоемкими по сравнению с литий-ионными (в них используются жидкий или гелевый электролит) и исследования в этой области ведут множество компаний, в том числе южнокорейская Hyundai, но до сих пор никому не удалось приспособить их для использования в электроавтомобилях. Для сравнения, автомобили Tesla Model S и Model X (тоже семиместный кроссовер), которым пока нет равных по показателю запаса хода на одном заряде, характеризуются значениями 600 и 500 км соответственно.

Несмотря на приличный вес в 2,6 т, машина должна была разгоняться до первой сотни за 4,8 секунды (примерно на полсекунды дольше, чем дальнобойная Model X Long Range), а ее максимум достигал 200 км/ч (на 50 км/ч медлительнее Model X). Соответствующую динамику разгона и скоростные показатели планировалось обеспечить за счет двух электромоторов суммарной мощностью 536 л.с и крутящим моментом 650 Н·м. Сам Дайсон управлял прототипом, хотя и «тайно в защищенном от сторонних глаз комплексе».

Как сообщается, в реальной жизни прототип автомобиля Dyson сильно напоминал современный Range Rover — в большей степени, чем можно было судить по патентным изображениям. Прототип кроссовера Dyson был «пять метров в длину, два метра в ширину и 1,7 метра в высоту», с лобовым стеклом с « заваленными» назад стойками «еще круче, чем у Ferrari», а также колесами «больше, чем на любом серийном автомобиле на рынке».

В эксклюзивном материале журналисты The Times, которым посчастливилось также увидеть интерьер электрического внедорожника, сравнивали оформлениями с некоторыми футуристическими концепциями на последних автомобильных выставках. Одна из самых видных особенностей — удивительно тонкие сиденья с сегментированными подушками и подголовниками в форме леденцов, сконструированными таким образом, чтобы, по словам Дайсона, обеспечивать лучшую поддержку поясницы в целом. При этом приборную панель планировалось оставить максимально чистой, а всю важную информацию должны были проецировать перед глазами водителя специальные системы дополненной реальности.

Само собой, многие из заявленных целей были довольно амбициозными, не говоря уже о том, что Dyson — производитель пылесосов, фенов и воздушных фильтров, не имеющий опыта в области автомобилестроения.

Дайсон рассказал The Times, что потратила на проект 500 миллионов фунтов собственных денег, прежде чем решил оказаться от идеи. Также предприниматель озвучил оценку, согласно которой, каждый проданный электромобиль Dyson должен был приносить компании минимум £150 тыс. чистой прибыли. Только в этом случае проект представлялся жизнеспособным с экономической точки зрения. В отличие от Tesla, Dyson не может позволить себе оставаться убыточной на протяжении длительного времени.

Несмотря на то, что автомобиля Dyson больше нет, его дух продолжает жить. По словам Джеймса Дайсона, команда из 500 человек, занимавшаяся его созданием, сейчас работает над различными другими проектами. Также глава Dyson заявил, что его компания открыта для предложений и готова предоставить автопроизводителям фирменные твердотельные аккумуляторы. Что касается возможности выпуска электромобиля в будущем, Dyson готова снова вернуться к этому только при условии, что проект будет коммерчески выгодным.

Источник: The Times