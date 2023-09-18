Сентябрьское обновление Windows 11 KB5030219 – BSOD, лаги в Starfield, проблемы со Steam и другие катастрофы

Накопительное обновление Windows 11 под номером KB5030219 создает большие проблемы пользователям, среди которых задержки во время игровых сеансов, особенно Starfield. После обновления многие пользователи сталкивались с BSOD, замедлением работы системы, зависанием программ и проблемами с запуском Steam и браузеров. Некоторіе компьютеры не запускаются или зависают с заблокированным экраном, также есть проблемы с сетью и сбои в работе меню «Пуск» и поиска Windows.

Обновление KB5030219 – обязательный патч системы безопасности Windows 11 за сентябрь 2023 года. Похоже, оно причиняет головную боль многим геймерам, особенно игрокам в Starfield. В Reddit пользователи утверждают, что обновление вызывает задержки во время игр, тогда как другие обвиняют новый драйвер NVIDIA (но проблемы якобы исчезают после отката обновления).

Starfield и другие игры

В случае со Starfield до конца не понятно, что вызывает проблемы с производительностью. Некоторые считают, что это последний драйвер GeForce, а не обновление Windows 11.

В соответствии с сообщением на Feedback Hub, недавние накопительные обновления KB5030219 и KB5031217 повлекли за собой лаги и сбои в версии Starfield для PC Game Pass. Также существует соответствующая тема на Reddit.

«После удаления обновлений игра Starfield заработала нормально».

«Серьезные задержки в играх, падение от 100+ кадров в секунду до лагов в 10-15 кадров».

На Feedback Hub пользователи утверждали, что драйверы NVIDIA 537.34 просто исчезли после установки апдейта от Microsoft, также есть сообщения о задержках после обновления драйвера NVIDIA GeForce.

BSOD и программы

Многие из тех, кто раньше наслаждался безглючной работой Windows, внезапно сталкиваются с BSOD после установки KB5030219. Пользователи сообщают о замедлении работы системы даже на машинах с новейшим мощным железом и SSD. Компьютеры при включении не идут дальше фазы BSOD, зависают с «замороженным» экраном.

Приложения не отвечают, не запускаются Steam, веббраузеры и настройки Windows 11. У некоторых не работает сетевое подключение, даже после отката обновления. В других не работают меню «Поиск» и «Пуск».

«Проверенные решения, такие как перезапуск explorer.exe или сканирование sfc, не смогли исправить ситуацию».

Microsoft пока не подтверждает проблемы с обновлением.

Джерело: Windows Latest