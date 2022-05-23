Сериал Baymax! о приключениях робота из фильма Big Hero 6 выйдет на Disney+ 29 июня

29 июня в сервисе Disney+ состоится премьера сериала Baymax!. Он станет продолжением фильма Big Hero 6, вышедшего в 2014 году. Disney поделилась трейлером, показывающим забавного робота-медика, пытающегося помочь жителям Сан-Франсокио.

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Сериал Baymax! включает 6 эпизодов. В каждом из них робот стремится помочь кому-либо даже в том случае, если помощь вовсе не нужна. Как заявляет автор Дон Хол, «он намеревается исправить физическую проблему, которую он определил, и в процессе достигает более глубокого, более эмоционального места и может почти преобразовать эту роль».

Baymax! – это уже второй сиквел фильма Big Hero 6. Ранее на Disney Channel вышли три сезона 2D анимированного сериала Big Hero 6: The Series.

В новом сериале Скотт Эдсит, Райан Поттер и Майя Рудольф вернутся к озвучке персонажей Baymax, Hiro и Aunt Cass, соответственно.

Источник: Engadget