Серия игр Kingdom Hearts выйдет на ПК в качестве эксклюзива для Epic Games Store

Серия игр Kingdom Hearts впервые выйдет на платформе ПК 30 марта. Она станет эксклюзивом для магазина Epic Games Store. Несмотря на то, что серия охватывала множество платформ, от ее зарождения в 2002 году для PlayStation 2 до появления на консолях Xbox и портативных устройствах, ранее она так и не смогла появиться ПК.

Epic Games Store представляет собой серию игр в жанре Action/RPG, разработанную и изданную совместно Square Enix и Disney Interactive. Игры представляют собой своеобразный кроссовер множества различных медиафраншиз и персонажей, принадлежащих Square Enix, Disney и Pixar.

📣Just announced📣

The iconic @KINGDOMHEARTS Series is coming to PC for the first time ever on March 30th!

Are you ready to join Sora and friends in their battle against the darkness? Pre-order all the titles in the @KINGDOMHEARTS series starting today 👑https://t.co/nUKDdLoEcZ pic.twitter.com/RgcfVk3CFA

— Epic Games Store (@EpicGames) February 11, 2021