Вышел патч 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2 — лут из мутантов, поддержка модов, NPC не будут появляться в воздухе

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получила большой патч 1.5 — среди самый главный Zone Kit, фиксы квестов и боевой системы.

В обещанном массивном обновлении немало изменений: новое оружие, лут с мутантов, обновленный A-Life, более реалистичная Зона, а также тонны багфиксов и изменения интерфейса. Патч 1.5 уже доступен, а вместе с ним — трейлер Guns & Looting Showcase. В дальнейшем перечислим по пунктам, какие основные изменения внесла GSC Game World, а остальные сотни фиксов можно будет просмотреть в Steam.

Итак, патч 1.5 принес в S.T.A.L.K.E.R. 2:

Изменения A-life

Жизнь NPC моделируется постоянно — даже вне поля зрения игрока.

NPC больше не удаляются при удалении игрока — они действуют в мире самостоятельно.

Теперь возможны повторные встречи с теми же сталкерами или другими NPC.

Персонажи не спавнятся перед глазами будто упали с неба.

A-Life Director респавнит персонажей чуть дальше от игрока, а не на краю рендер-зоны.

Увеличен диапазон визуализации — NPC появляются с анимациями и оружием.

Добавлена новая аномалия: Водяное электрическое торнадо.

Добавлено новое оружие: Трехлинейка.

Добавлен новый пистолет Kora.

Добавлена механика лута из частей мутантов.

Интерфейс и QoL-изменения

Во вкладке улучшения брони теперь видно, сколько слотов доступно для артефактов.

Размер тайника игрока был увеличен для удобства просмотра.

Исправлен баг, из-за которого кнопка «Взять все» переставала работать после перемещения предмета в окно лута.

В меню техника появилась возможность активировать функцию «Исправить все» для одновременного ремонта всего снаряжения.

Добавлена опция обновления перезарядки сразу для всех типов оружия.

Переработан украинский lip-sync.

ИИ, боевая система и мутанты

Контроллер больше не наносит урон через стены или предметы, если не видит игрока.

Псевдогигант больше не застревает вблизи игрока.

Устранена ошибка, когда Тушканы продолжали издавать звуки после смерти.

Снижена чрезмерная точность NPC на больших расстояниях путем коррекции баллистики.

Улучшено поведение мутантов при атаке неподвижного игрока.

Прыжок-атака Химеры теперь наносит урон только после фактического контакта с игроком.

Исправлена проблема, когда Снорк не мог спрыгнуть с некоторых изолированных участков.

Исправлен эксплойт, позволявший убить Бюрера под щитом с близкой дистанции.

NPC теперь выбирают более корректное укрытие во время перестрелок между собой.

Устранен баг, из-за которого NPC могли «ходить на месте».

Баланс и артефакты

NPC больше не имеют слишком мощного лута.

Переработаны патроны: 7.62×39 изменен на 7.62×54; снайперка теперь требует сверхзвуковые/бронебойные патроны: пулеметы PKP, винтовка Mark I EMR и трехлинейка теперь по умолчанию поддерживают патроны с легким стальным сердечником.

Гром С-15 и СА «Лавина» — усилено.

Артефакты: «Рог» — меньше химической и радиационной защиты; «Канифоль», «Порожняк» — теперь повышает выносливость; добавлен новый эффект «Прочность», который повышает прочность снаряжения.

Тайники на Янове и Ростоке — обновлено.

Цены артефактов — исправлено.

Уникальный карабин Кавалерист — переработан.

Фиксики, оптимизация и краши

Исправлены десятки крашей: при загрузке, сохранениях, использовании предметов, на Xbox, в Припяти, на заводах и т.д.

Поправлено исчезновение инвентаря, зависание интерфейса, ошибки диалогов и баги с врагами и лутом.

Повышен FPS в зонах с большим скоплением NPC и диалогов.

Оптимизировано: скелеты объектов, маршруты NPC, открытие дверей, взаимодействие с аномалиями.

Исправлен краш во время употребления водки.

Сюжет, побочки и открытый мир

Улажено десятки сюжетных и побочных миссий, в частности когда Шрам покидал арену и начинал сражаться с монолитовцами если их не убили во время миссии «Последние приготовления» .

и начинал если их не убили во время . Снята блокировка лифтов, дверей, застрявших NPC.

Фиксы: многократные вознаграждения, диалоги, непроходимые миссии, зависшие маркеры, непрогруз квестовых NPC.

Разрыв между открытым миром и сюжетом — уменьшен.

Поддержка модификаций и технические улучшения

Полная поддержка модов через Zone Kit (Steam Workshop / Mod.io).

Добавлена анимация курения для NPC, ускорение титров, улучшенные звуки выстрелов и опция автонастройки графики.

Появилась поддержка 21:9 и 32:9, HUD для переключения боеприпасов, уменьшение громкости звука аптечек, а еще лучше сортировка инвентаря и прокрутка.

После обновления 1.5 некоторые модификации могут сломаться. Если после патча игра глючит или проседает — отключите моды. Если не помогло, идите на support.stalker2.com.

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Источник: Steam