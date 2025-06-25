Игры Новости 25.06.2025 в 15:10 comment views icon

Вышел патч 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2 — лут из мутантов, поддержка модов, NPC не будут появляться в воздухе

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Вышел патч 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2 — лут из мутантов, поддержка модов, NPC не будут появляться в воздухе

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получила большой патч 1.5 — среди самый главный Zone Kit, фиксы квестов и боевой системы.

В обещанном массивном обновлении немало изменений: новое оружие, лут с мутантов, обновленный A-Life, более реалистичная Зона, а также тонны багфиксов и изменения интерфейса. Патч 1.5 уже доступен, а вместе с ним — трейлер Guns & Looting Showcase. В дальнейшем перечислим по пунктам, какие основные изменения внесла GSC Game World, а остальные сотни фиксов можно будет просмотреть в Steam.

Итак, патч 1.5 принес в S.T.A.L.K.E.R. 2:

Изменения A-life

  • Жизнь NPC моделируется постоянно — даже вне поля зрения игрока.
  • NPC больше не удаляются при удалении игрока — они действуют в мире самостоятельно.
  • Теперь возможны повторные встречи с теми же сталкерами или другими NPC.
  • Персонажи не спавнятся перед глазами будто упали с неба.
  • A-Life Director респавнит персонажей чуть дальше от игрока, а не на краю рендер-зоны.
  • Увеличен диапазон визуализации — NPC появляются с анимациями и оружием.
  • Добавлена новая аномалия: Водяное электрическое торнадо.
  • Добавлено новое оружие: Трехлинейка.
  • Добавлен новый пистолет Kora.
  • Добавлена механика лута из частей мутантов.

Интерфейс и QoL-изменения

  • Во вкладке улучшения брони теперь видно, сколько слотов доступно для артефактов.
  • Размер тайника игрока был увеличен для удобства просмотра.
  • Исправлен баг, из-за которого кнопка «Взять все» переставала работать после перемещения предмета в окно лута.
  • В меню техника появилась возможность активировать функцию «Исправить все» для одновременного ремонта всего снаряжения.
  • Добавлена опция обновления перезарядки сразу для всех типов оружия.
  • Переработан украинский lip-sync.

ИИ, боевая система и мутанты

  • Контроллер больше не наносит урон через стены или предметы, если не видит игрока.
  • Псевдогигант больше не застревает вблизи игрока.
  • Устранена ошибка, когда Тушканы продолжали издавать звуки после смерти.
  • Снижена чрезмерная точность NPC на больших расстояниях путем коррекции баллистики.
  • Улучшено поведение мутантов при атаке неподвижного игрока.
  • Прыжок-атака Химеры теперь наносит урон только после фактического контакта с игроком.
  • Исправлена проблема, когда Снорк не мог спрыгнуть с некоторых изолированных участков.
  • Исправлен эксплойт, позволявший убить Бюрера под щитом с близкой дистанции.
  • NPC теперь выбирают более корректное укрытие во время перестрелок между собой.
  • Устранен баг, из-за которого NPC могли «ходить на месте».

Баланс и артефакты

  • NPC больше не имеют слишком мощного лута.
  • Переработаны патроны: 7.62×39 изменен на 7.62×54; снайперка теперь требует сверхзвуковые/бронебойные патроны: пулеметы PKP, винтовка Mark I EMR и трехлинейка теперь по умолчанию поддерживают патроны с легким стальным сердечником.
  • Гром С-15 и СА «Лавина» — усилено.
  • Артефакты: «Рог» — меньше химической и радиационной защиты; «Канифоль», «Порожняк» — теперь повышает выносливость; добавлен новый эффект «Прочность», который повышает прочность снаряжения.
  • Тайники на Янове и Ростоке — обновлено.
  • Цены артефактов — исправлено.
  • Уникальный карабин Кавалерист — переработан.

Фиксики, оптимизация и краши

  • Исправлены десятки крашей: при загрузке, сохранениях, использовании предметов, на Xbox, в Припяти, на заводах и т.д.
  • Поправлено исчезновение инвентаря, зависание интерфейса, ошибки диалогов и баги с врагами и лутом.
  • Повышен FPS в зонах с большим скоплением NPC и диалогов.
  • Оптимизировано: скелеты объектов, маршруты NPC, открытие дверей, взаимодействие с аномалиями.
  • Исправлен краш во время употребления водки.

Сюжет, побочки и открытый мир

  • Улажено десятки сюжетных и побочных миссий, в частности когда Шрам покидал арену и начинал сражаться с монолитовцамиесли их не убили во время миссии «Последние приготовления».
  • Снята блокировка лифтов, дверей, застрявших NPC.
  • Фиксы: многократные вознаграждения, диалоги, непроходимые миссии, зависшие маркеры, непрогруз квестовых NPC.
  • Разрыв между открытым миром и сюжетом — уменьшен.

Поддержка модификаций и технические улучшения

  • Полная поддержка модов через Zone Kit (Steam Workshop / Mod.io).
  • Добавлена анимация курения для NPC, ускорение титров, улучшенные звуки выстрелов и опция автонастройки графики.
  • Появилась поддержка 21:9 и 32:9, HUD для переключения боеприпасов, уменьшение громкости звука аптечек, а еще лучше сортировка инвентаря и прокрутка.

После обновления 1.5 некоторые модификации могут сломаться. Если после патча игра глючит или проседает — отключите моды. Если не помогло, идите на support.stalker2.com.

S.T.A.L.K.E.R. 2 получил официальную «дорожную карту» — новое оружие, лут из мутантов и многое другое

Источник: Steam 

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