Вышел патч 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2 — лут из мутантов, поддержка модов, NPC не будут появляться в воздухе

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получила большой патч 1.5 — среди самый главный Zone Kit, фиксы квестов и боевой системы.
В обещанном массивном обновлении немало изменений: новое оружие, лут с мутантов, обновленный A-Life, более реалистичная Зона, а также тонны багфиксов и изменения интерфейса. Патч 1.5 уже доступен, а вместе с ним — трейлер Guns & Looting Showcase. В дальнейшем перечислим по пунктам, какие основные изменения внесла GSC Game World, а остальные сотни фиксов можно будет просмотреть в Steam.
Итак, патч 1.5 принес в S.T.A.L.K.E.R. 2:
Изменения A-life
- Жизнь NPC моделируется постоянно — даже вне поля зрения игрока.
- NPC больше не удаляются при удалении игрока — они действуют в мире самостоятельно.
- Теперь возможны повторные встречи с теми же сталкерами или другими NPC.
- Персонажи не спавнятся перед глазами будто упали с неба.
- A-Life Director респавнит персонажей чуть дальше от игрока, а не на краю рендер-зоны.
- Увеличен диапазон визуализации — NPC появляются с анимациями и оружием.
- Добавлена новая аномалия: Водяное электрическое торнадо.
- Добавлено новое оружие: Трехлинейка.
- Добавлен новый пистолет Kora.
- Добавлена механика лута из частей мутантов.
Интерфейс и QoL-изменения
- Во вкладке улучшения брони теперь видно, сколько слотов доступно для артефактов.
- Размер тайника игрока был увеличен для удобства просмотра.
- Исправлен баг, из-за которого кнопка «Взять все» переставала работать после перемещения предмета в окно лута.
- В меню техника появилась возможность активировать функцию «Исправить все» для одновременного ремонта всего снаряжения.
- Добавлена опция обновления перезарядки сразу для всех типов оружия.
- Переработан украинский lip-sync.
ИИ, боевая система и мутанты
- Контроллер больше не наносит урон через стены или предметы, если не видит игрока.
- Псевдогигант больше не застревает вблизи игрока.
- Устранена ошибка, когда Тушканы продолжали издавать звуки после смерти.
- Снижена чрезмерная точность NPC на больших расстояниях путем коррекции баллистики.
- Улучшено поведение мутантов при атаке неподвижного игрока.
- Прыжок-атака Химеры теперь наносит урон только после фактического контакта с игроком.
- Исправлена проблема, когда Снорк не мог спрыгнуть с некоторых изолированных участков.
- Исправлен эксплойт, позволявший убить Бюрера под щитом с близкой дистанции.
- NPC теперь выбирают более корректное укрытие во время перестрелок между собой.
- Устранен баг, из-за которого NPC могли «ходить на месте».
Баланс и артефакты
- NPC больше не имеют слишком мощного лута.
- Переработаны патроны: 7.62×39 изменен на 7.62×54; снайперка теперь требует сверхзвуковые/бронебойные патроны: пулеметы PKP, винтовка Mark I EMR и трехлинейка теперь по умолчанию поддерживают патроны с легким стальным сердечником.
- Гром С-15 и СА «Лавина» — усилено.
- Артефакты: «Рог» — меньше химической и радиационной защиты; «Канифоль», «Порожняк» — теперь повышает выносливость; добавлен новый эффект «Прочность», который повышает прочность снаряжения.
- Тайники на Янове и Ростоке — обновлено.
- Цены артефактов — исправлено.
- Уникальный карабин Кавалерист — переработан.
Фиксики, оптимизация и краши
- Исправлены десятки крашей: при загрузке, сохранениях, использовании предметов, на Xbox, в Припяти, на заводах и т.д.
- Поправлено исчезновение инвентаря, зависание интерфейса, ошибки диалогов и баги с врагами и лутом.
- Повышен FPS в зонах с большим скоплением NPC и диалогов.
- Оптимизировано: скелеты объектов, маршруты NPC, открытие дверей, взаимодействие с аномалиями.
- Исправлен краш во время употребления водки.
Сюжет, побочки и открытый мир
- Улажено десятки сюжетных и побочных миссий, в частности когда Шрам покидал арену и начинал сражаться с монолитовцамиесли их не убили во время миссии «Последние приготовления».
- Снята блокировка лифтов, дверей, застрявших NPC.
- Фиксы: многократные вознаграждения, диалоги, непроходимые миссии, зависшие маркеры, непрогруз квестовых NPC.
- Разрыв между открытым миром и сюжетом — уменьшен.
Поддержка модификаций и технические улучшения
- Полная поддержка модов через Zone Kit (Steam Workshop / Mod.io).
- Добавлена анимация курения для NPC, ускорение титров, улучшенные звуки выстрелов и опция автонастройки графики.
- Появилась поддержка 21:9 и 32:9, HUD для переключения боеприпасов, уменьшение громкости звука аптечек, а еще лучше сортировка инвентаря и прокрутка.
После обновления 1.5 некоторые модификации могут сломаться. Если после патча игра глючит или проседает — отключите моды. Если не помогло, идите на support.stalker2.com.
S.T.A.L.K.E.R. 2 получил официальную «дорожную карту» — новое оружие, лут из мутантов и многое другое
Источник: Steam
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