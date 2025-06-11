Разработчик Days Gone увольняет 30% сотрудников — из Bend Studio уходят ветераны

Разработчик Days Gone — Bend Studio — уволил около 30% сотрудников. Из студии уходят ветераны, которые работают в геймдеве более 30 лет.

Bend Studio — это игровая студия, которая принадлежит Sony Interactive Entertainment. Она работала над игрой в формате live-сервиса, но проект отменили в январе 2025 года. В результате студия уволила 40 сотрудников. Эту информацию сначала сообщил журналист Bloomberg Джейсон Шрайер в BlueSky, а впоследствии подтвердила сама студия в своем аккаунте в X (Twitter). В тот же период Sony отменила еще один live-сервис — игру во вселенной God of War, которой занималась другая студия Bluepoint Games. Однако увольнения дошли только до Bend Studio.

«Сегодня мы попрощались с несколькими невероятно талантливыми членами команды, поскольку переходим к нашему следующему проекту. Мы бесконечно благодарны им за их вклад, ведь они сформировали то, кем мы являемся, и их влияние всегда будет частью нашей истории. Это трудный момент для нашей команды, но мы глубоко уважаем всех, кто привел нас сюда», — заявили в Bend Studio.

Ушли из студии также опытные специалисты. Среди них Роберт Моррисон — ветеран индустрии из 90-х, который работал над проектами в Santa Monica Studio и PlayStation Studios Visual Arts. Он лично подтвердил, что его тоже уволили.

Bend Studio laid off a bunch of people today. I was a part of the layoffs. I did my best. Hopefully I can find a new team to join. — Robert Morrison (@RobertAnim8er) June 10, 2025

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На фоне сокращений Bend Studio хочет запустить новый проект, о котором нет подробностей. Учитывая масштабные отмены live-сервисов — вряд ли студия будет двигаться в этом направлении. В сети некоторые надеются на сиквел Days Gone, но не стоит. Остается лишь гадать, какие идеи скрывают разработчики, потому что после релиза Days Gone в 2019 году они не выпустили ни одной новой игры. Ремастер за новый проект мы не считаем. Остальные игры либо свернули в процессе разработки, либо они не дошли до релиза. Поэтому Bend находится в поисках нового направления, а увольнения, похоже, связаны с отсутствием успешных результатов работы.

Увольнения в геймдеве уже не что-то новое — в марте «под ударом» сокращений в Sony оказались создатели Uncharted, Concord и The Last of Us. Так же пострадала студия, разрабатывавшая Until Dawn. И вот Sony наконец признала провалы live-сервисов, в частности феерическим разочарованием стала Concord, и решила уменьшить количество таких проектов. Массовые сокращения в марте стали вторыми после случая 2024 года, когда компанию покинули около 900 сотрудников.

Источник: Games Radar