Разработчик Days Gone увольняет 30% сотрудников — из Bend Studio уходят ветераны

Разработчик Days Gone — Bend Studio — уволил около 30% сотрудников. Из студии уходят ветераны, которые работают в геймдеве более 30 лет.

Bend Studio — это игровая студия, которая принадлежит Sony Interactive Entertainment. Она работала над игрой в формате live-сервиса, но проект отменили в январе 2025 года. В результате студия уволила 40 сотрудников. Эту информацию сначала сообщил журналист Bloomberg Джейсон Шрайер в BlueSky, а впоследствии подтвердила сама студия в своем аккаунте в X (Twitter). В тот же период Sony отменила еще один live-сервис — игру во вселенной God of War, которой занималась другая студия Bluepoint Games. Однако увольнения дошли только до Bend Studio.

Ушли из студии также опытные специалисты. Среди них Роберт Моррисон — ветеран индустрии из 90-х, который работал над проектами в Santa Monica Studio и PlayStation Studios Visual Arts. Он лично подтвердил, что его тоже уволили.

Bend Studio laid off a bunch of people today. I was a part of the layoffs. I did my best. Hopefully I can find a new team to join.

— Robert Morrison (@RobertAnim8er) June 10, 2025