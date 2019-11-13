Сертификация FCC раскрыла некоторые характеристики смартфона Samsung Galaxy A01, производить который будет Huaqin Telecom





Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрило к использованию новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A01. Отметим ранее модель с таким названием (модельный номер SM-A015F) уже фигурировала в утечках. Но позже считалось, что он может дебютировать как Galaxy A5. Однако сертификация FCC показала, что она будет называться Galaxy A01. Добавим, первоначально это устройство рассматривалось как тестовый референсный смартфон Qualcomm и не ожидалось, что Samsung займётся его массовым производством. Но теперь стало очевидно, что речь идёт о коммерческом продукте, прошедшем сертификацию для массового использования.

Изображение прототипа Galaxy A01 можно увидеть в документах FCC. Смартфон оснащён двойной камерой со светодиодной вспышкой, расположенной вертикально в левом верхнем углу. Клавиши регулировки громкости расположены на правом краю устройства, а лоток для SIM-карт и кнопка питания — на левом. 3,5-миллиметровый звуковой разъём расположен на верхней грани корпуса. Хотя точные размеры устройства неизвестны, его ширина составляет 67,6 мм.

Сертификация FCC свидетельствует, что смартфон Galaxy A01 оснащён 5,7-дюймовым дисплеем. Процессор устройства пока не уточняется. Он имеет 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флэш-памяти. Ёмкость батареи составляет 3000 мАч. Этот аппарат недавно был замечен в базе данных Geekbench, благодаря чему выяснилось, что он работает под управлением ОС Android 10.

Судя по характеристикам, Samsung Galaxy A01 будет устройством начального уровня. Вероятно, его цена окажется ниже, чем у модели Galaxy A10, которая сейчас продаётся в Индии по цене около $111. Официальный анонс ожидается на протяжении ближайших месяцев. Смартфон изначально будет доступен в трёх цветовых вариантах, включая черный, синий и красный. Пока неизвестно, оставит ли Samsung название Galaxy A01 для конечного коммерческого продукта или переименует смартфон перед официальным анонсом. Однако уже сейчас известно, что Samsung Galaxy A01 представляет собой устройство ODM (Original Device Equipment). Это означает, что фактически его изготовлением занимается не сама компания Samsung, а сторонний производитель по заказу Samsung. Фактическим производителем выступает компания Huaqin Telecom из Шанхая, которая также занимается сборкой мобильных устройств для Huawei. Использование ODM-продуктов позволяет брендам сохранять низкие производственные расходы.

Источник: gizmochina