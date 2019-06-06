Сервис Bolt запустил портал для организации корпоративных поездок, который позволит компаниям контролировать и оплачивать поездки сотрудников





Сервис заказа поездок Bolt объявил о начале работы портала Bolt for Business, который позволит компаниям организовывать корпоративные поездки и осуществлять оплату за них.

Информация о поездках работников компании будет храниться на портале Bolt for Business и будет доступна в любое время. Это избавит сотрудников от необходимости собирать документы, подтверждающие осуществление поездок, и составлять отчеты. Оплачивать поездки также станет намного проще: вместо возмещения средств за проезд каждому отдельному работнику, компания сможет платить за поездки один раз в месяц с помощью корпоративной банковской карты или банковского перевода.

«Чаще всего поездки с Bolt наши клиенты совершают в служебных целях — сотрудники перемещаются по городу между офисами, ездят на встречи с партнерами или в аэропорт. Большинство компаний, как и раньше, требуют документы, подтверждающие такие поездки, чтобы иметь возможность возместить стоимость проезда» — отметил Рандо Раннус, генеральный менеджер Bolt for Business.

На портале Bolt for Business любая компания сможет настроить собственные правила для пользования сервисом и контролировать, кто и когда из сотрудников осуществлял служебные поездки, что значительно упростит подсчет и планирование транспортных расходов предприятия.

Платформа позволяет установить лимит на количество осуществляемых сотрудниками поездок, а также их финансовые расходы. Кроме того, на портале есть возможность указывать цель совершаемых сотрудником поездок, что зачастую является необходимым условием в работе компаний. Сервисом можно будет пользоваться как с компьютера, так и с мобильного телефона.

«Потребность в подобной услуге на украинском рынке назрела давно. Несмотря на то, что мы никогда не рекламировали подобный сервис, мы постоянно получаем множество запросов от украинских компаний, которым необходимо организовывать и контролировать служебные поездки. Поэтому мы уверены, что портал Bolt for Business будет востребованным в Украине. Более того, мы планируем развивать в Украине это направление работы и вывести его на качественно новый уровень, задавая тон рынку», — прокомментировал региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.

Дополнительные функции нового сервиса Bolt, такие как добавление ограничений на конкретное время и место для поездок, а также возможность сделать предоплату, будут добавлены к Bolt for Business в этом году. Портал Bolt for Business уже доступен в более чем 25 странах Европы и Африки.

Источник: Bolt