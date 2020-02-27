Сервис Google Earth наконец стал доступен и через сторонние браузеры, а не только через Chrome





Компания Google открывает свою веб-версию сервиса Google Earth для сторонних браузеров, таких как Firefox, Edge и Opera. Несмотря на то, что Google заявляет о своей приверженности открытым веб-стандартам, но фактически веб-версия сервиса была запущена на базе технологии Chrome-only Native Client (NaCl). Таким образом, сервис стал одним из первых сайтов только для Chrome.

Технология NaCI позволила Google реализовать свой собственный код приложений C++ и запустить его непосредственно в браузере Chrome со всей доступной производительностью, необходимой для масштабирования местоположения на виртуальном глобусе. Google потратил последние 3 года на разработку новых веб-стандартов, таких как WebAssembly, которые позволяют разработчикам внедрять нативный код в интернете.

На протяжении последних 6 месяцев Google проводила бета-тест перехода с NaCI на WebAssembly. В результате, теперь компания полностью готова сделать доступным сервис Google Earth на сторонних браузерах, хотя браузер Safari всё ещё является исключением. Поисковый гигант заявляет, что ещё предстоит сделать много работы, в том числе нужно «отточить наш опыт во всех этих браузерах и добавить поддержку Safari». В прошлом году Google заявляла, что Earth будет поддерживать Safari, как только Apple добавит «лучшую поддержку WebGL2» в своём браузере.

Напомним, ранее в мобильную версию Google Earth добавили отображение звёзд космического пространства.

Источник: The Verge