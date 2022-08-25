Сервис Google Play Games, позволяющий запускать Android-игры на ПК, заработал еще в нескольких странах (Украина по-прежнему нет в списке)

Компания Google расширила доступность приложения Google Play Games. Напомним, в начале этого года началось его бета-тестирование в трёх странах. А теперь к тестированию могут присоединиться пользователи из Кореи, Гонконга, Тайваня, Таиланда и Австралии.

Приложение Google Play Games позволяет запускать мобильные игры, обычно ограниченные устройствами Chromebook или Android, на ноутбуках и компьютерах с большими экранами, используя для управления клавиатуру и мышь. Также пользователи могут синхронизировать игровой прогресс между устройствами. Фактически, можно начать играть на ПК, а продолжить на мобильном устройстве, сохранив все достижения. Сейчас в рамках бета-теста пользователям доступно около 50 игр, включая Summoners War, Cookie Run: Kingdom, Last Fortress: Underground и Top War. База их игроков исчисляется сотнями миллионов.

Конечно, опытные пользователи ПК и ранее могли запускать Android-игры через эмуляторы, такие как Nox или BlueStacks. Но их запуск на компьютере пользователя может создавать большую нагрузку на систему. В то же время запуск Android-игр через Google Play Games не является слишком обременительным. Минимальные системные требования по нынешним меркам выглядят очень демократичными (они даже немного снизились по сравнению с январём):

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ОС: Windows 10 (v2004)

Накопитель: SSD, 10 ГБ свободного пространства

Процессор: с 4 физическими ядрами

GPU: Intel UHD Graphics 630 или сопоставимый

Оперативная память: 8 ГБ

Учётная запись администратора Windows

Активированная аппаратная виртуализация

ПК совместимой конфигурации

Ближе к концу года планируется расширить бета-тест Google Play Games на другие рынки, но точные сроки и перечень стран пока не называются.

Источник: The Verge