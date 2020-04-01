Сервис Kabanchik.ua запустил отдельное приложение для курьерской доставки товаров из магазинов и аптек





Украинский онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.ua запустил отдельное приложение для доставки товаров из магазинов и аптек, а также для передачи посылок друг другу. Это вызвано большим ростом нагрузки на почтовых операторов и курьеров, сообщили представители сервиса. Так, в марте текущего года количество заказов по доставке на Kabanchik.ua выросло на 30% по сравнению с февралем, с середины месяца система обслуживает несколько сотен заказов в день.

В отдельном приложении клиент пишет в форме что доставить, откуда, куда и когда. Самостоятельно или с помощью подсказок выставляет цену за услугу доставки. После этого Kabanchik.ua подбирает специалиста для выполнения работы. Клиент расплачивается с курьером напрямую. При этом сервис страхует сделки на 1000 гривен.

Стоимость доставки начинается от 70 грн за пешую доставку или от 90 грн для курьеров на личном транспорте. Цена будет выше, если заказ срочный или есть дополнительные поручения. Средняя стоимость услуги курьерской доставки в марте на Кабанчике составила 130 гривен. Только в Киеве в системе уже зарегистрированы 47 000 курьеров.

В марте 2019 года на Кабанчике на 25% увеличилось количество зарегистрированных специалистов по сравнению с февралем. В компании объясняют это тем, что люди начинают искать подработку или готовятся к этому. В данный момент на Kabanchik.ua высокий спрос на работы, которые нужно сделать очень быстро (доставка), а также те, для которых нужны проверенные специалисты (уборка, ремонт, стройка). Среднее время реакции от специалистов на заявку на сайте — 3 минуты.

Напомним, что Kabanchik.ua — это онлайн-сервис заказа услуг, проект группы компаний EVO (Prom.ua, Bigl.ua, IZI.ua, Crafta.ua, Shafa.ua, Zakupki.Prom.ua, Vchasno.com.ua). Особенно на платформе востребованы курьеры, домашние мастера, сантехники, электрики, строители и швеи. Ежедневно специалисты, зарегистрированные на Kabanchik.ua, получают около 1700 заданий в 1000 категорий. В 2019 году через данный сервис украинцы заказали друг у друга услуги на 162 млн грн — на 54% больше, чем годом ранее.

Источник: Liga.net