Шоураннеры сериала «Властелин колец: Кольца власти» продлили контракт с Amazon и работают над 3-м сезоном

Самый популярный оригинальный сериал Amazon был номинирован на «Эмми» в 2022 году, хотя и получил неоднозначные отзывы от давних фанатов вселенной Толкина.

The Hollywood Reporter сообщает, что Патрик Маккей и Джей Ди Пейн, которые написали и спродюсировали первый сезон, подписали новое трехлетнее соглашение с Amazon и начали работу над третьим сезоном «Колец власти». Съемки второго уже завершили — премьера запланирована на 2024 год.

«Мы начали это удивительное путешествие с Джей Ди и Патриком более пяти с половиной лет назад и никогда не оглядывались назад», — сказал Вернон Сандерс, глава телевизионного отдела Amazon MGM Studios. «Мы поражены размахом и масштабом их видения и огромным глобальным успехом, достигнутым «Кольцами власти» в первом сезоне. Студия очень рада продолжить наш контракт с этими создателями».

Amazon при приобретении телевизионных прав на «Властелина колец» обязалась снять пять сезонов «Колец власти».

События первого сезона «Колец власти» происходят во Вторую эпоху Средиземья — за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец» — когда Саурон вместе с эльфами создал кольца власти, а затем тайно выковал Единое Кольцо, чтобы управлять остальными. Первый сезон, который стоил Amazon не менее $450 млн, получил 83% от критиков и всего 38% от аудитории на Rotten Tomatoes.

Несмотря на то, что Amazon утверждает, что «Властелин колец: Кольца власти» является самым популярным оригинальным шоу на ее стриминге, только 37% зрителей первого эпизода досмотрели сериал до конца.

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