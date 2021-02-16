Швейцарский электрический сити-кар Microlino с запасом хода до 200 км и ценником от 12 тыс. евро начнет продаваться в Европе уже в сентябре

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Швейцарская компания Micro-Mobility продолжает доводить до ума свой концепт микро-электромобиля Microlino, вдохновленный ретро-микролитражкой BMW Isetta. В данный момент создатели модели собрали и вывели на тесты прототип Microlino 2.0, который выгодно отличается от первых версий модели.

Самое важное изменение — вместо трубчатой рамы теперь используется полноценный кузов из штампованной стали и алюминиевых деталей, которые обеспечивают необходимую для серийных автомобилей жесткость и безопасность. Благодаря этому шагу разработчики рассчитывают уже летом текущего года сертифицировать Microlino 2.0 для использования в Европе, а уже в сентябре начать продажи.

Габариты Microlino составляют 2430x1500x1450 мм, масса — всего 513 кг (с учетом батареи), при этом он вмещает двух человек и груз объемом 220 литров. Электромобиль относится к классу L7e, он оснащается электродвигателем с мощностью 11 кВт и крутящим моментом 100 Нм. Максимальная скорость ограничена на отметке 90 км/ч, при этом первые 50 км/ч электромобиль набирает всего за 5 секунд.

Покупатель Microlino может выбрать две батареи Lithium-Ion (NMC) — стандартную на 8 кВтч или опциональную на 14,4 кВтч, при этом первая обеспечит запас хода 125 км, а вторая — 200 км. Поддерживается зарядка максимальной мощностью 2 кВт, но с учетом небольшой емкости полный заряд будет занимать порядка 4 часов.

Напомним, что в самом конце прошлого года Toyota представила сверхкомпактный двухместный электромобиль Tiny C+pod с двигателем 9 кВт, батареей 9 кВтч и ценником $16,000. В свою очередь китайский бренд Baojun уже успешно продает пару электрических сити-каров E300 и E300 Plus с запасом хода до 300 км по цене от $9 тыс, а французы — двухместный электромобиль Citroen Ami с мощностью 6 кВт, батареей 5,5 кВтч и запасом хода 70 км.

Источник: InsideEV’s, Micro-Mobility