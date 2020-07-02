Китайско-американский бренд Baojun представил пару электрических сити-каров E300 и E300 Plus с запасом хода до 300 км по цене от $9 тыс.

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Сверхкомпактные электрические сити-кары популярны не только на узких улочках европейских и японских городов, но и в Китае. Особенно, если они предлагают достаточный уровень комфорта и разумный ценник. Именно этими параметрами руководствовался китайский бренд Baojun (кстати, его часть принадлежит американской General Motors), когда представил пару электромобилей E300 и E300 Plus.

Первая модель компактнее (2625x1647x1588 мм, колесная база 1750 мм) и предлагает два/три места, вторая немного крупнее (2894x1655x1595 мм, колесная база 2020 мм), зато там может поместиться четыре человека. Обе модели получили идентичный дизайн и электродвигатель на задней оси мощностью 40 кВт с крутящим моментом 150 Нм, который позволяет разогнаться до 100 км/ч.

Емкость батарей Baojun E300 и E300 Plus не озвучивается, но производитель заявил, что первая может проехать от полного заряда 260 км, а вторая — 305 км (по измерительному циклу NEDC). Благодаря поддержке скоростной зарядки полностью зарядить батареи можно примерно за час.

Несмотря на компактные размеры, инженеры уделили особое внимание безопасности — корпус электромобилей на 80% состоит из высокопрочной стали, водитель и передний пассажир получили по подушке безопасности, а автомобиль — поддержку систем ESC, ABS, EBD, HBA и адаптивного круиз-контроля. В салоне установлен крупный сенсорный экран с мультимедиа, навигацией, распознаванием голосовых команд и поддержкой мобильного приложения.

Остается добавить, что стоимость электрических сити-каров Baojun E300 и E300 Plus составляет от $9 тыс. до $12 тыс. в зависимости от оснащения. Напомним, что представленная в 2017 году модель Baojun E100 стоила еще дешевле (всего $5,3 тыс.), но обладала более скромными характеристиками.

Источник: InsideEV’s