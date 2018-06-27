Система распознавания лиц Microsoft теперь лучше распознает людей с тёмными оттенками кожи

Как заявляет компания Microsoft, её средства распознавания лиц научились лучше идентифицировать людей с более тёмными оттенками кожи. Количество ошибок удалось снизить в 20 раз для мужчин и женщин с тёмной кожей и в 9 раз – для всех женщин.

Компания сообщила, что она производила обучение алгоритмов искусственного интеллекта с применением более крупной и разнообразной базы данных, что и позволило достичь прогресса.

Отметим, в феврале в MIT Media Lab прошли испытания систем распознавания лиц, разработанных компаниями Microsoft, IBM и Megvii. При этом было обнаружено, что около 35% женщин с более тёмной кожей ошибочно идентифицировались системами. Этот отчёт подтвердил то, что многие подозревали на протяжении нескольких лет – системы распознавания лиц могут быть предвзятыми из-за ограниченных наборов данных и других факторов, таких как системный расизм. В 2015 году система Google определила чёрнокожих друзей одного из программных инженеров на фотографии как «горилл». Позже за эту ошибку пришлось приносить извинения.

Источник: The Verge