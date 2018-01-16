Системы ИИ Alibaba и Microsoft обошли человека в Стэнфордском тесте чтения

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Системы искусственного интеллекта, разработанные по отдельности компаниями Alibaba и Microsoft, смогли превзойти результаты человека в Стэнфордском тесте чтения.

Стэнфордский тест чтения оценивает уровень понимания прочитанной информации на основании ответов на большое количество вопросов. Он является одним из наиболее авторитетных испытаний для алгоритмов машинного чтения. Наиболее высокий балл, установленный человеком в этом тесте, составлял 82,304. Но система глубокой нейронной сети, разработанная подразделением Alibaba Institute of Data Science of Technologies, смогла добиться более высокого результата – 82,440 балла. Таким образом, она стала первой системой ИИ, которая превзошла результат человека в этом тесте. Но этот рекорд продержался совсем недолго. Уже на следующий день система ИИ от Microsoft смогла достичь в этом тесте результата 82,650 балла.

В конечном счете, идея состоит в том, чтобы помочь системам ИИ обрабатывать большие объемы текстовой информации для более точного реагирования на вопросы человека.

«Это означает, что на объективные вопросы, такие как «что вызывает дождь?», теперь машины смогут ответить с высокой точностью», – отметил в своём заявлении главный научный сотрудник Alibaba Ло Си. «Данная технология может со временем применяться в различных приложениях, таким как обслуживание клиентов, экспозиции в музеях, онлайн-ответы на медицинские вопросы пациентов, что существенно снижает потребность в вовлечении человека».

Источник: Engadget