SK Hynix сообщила о разработке памяти HBM2E с пропускной способностью 460 ГБ/с

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Компания SK Hynix сегодня объявила о завершении разработки памяти DRAM HBM2E с самой высокой в ​​отрасли пропускной способностью. По сравнению с памятью HBM2, использующейся сейчас в суперкомпьютерах и графических ускорителей, пропускная способность увеличена на 50% — до 460 ГБ/с (скорость в расчете на одну линию достигает 3,6 Гбит/с, а всего линий — 1024 штук).

Фирменная технология TSV (Through Silicon Via) позволяет создавать модули максимального объема 16 ГБ, упаковывая восемь микросхем HBM2E плотностью 16 Гбит каждая в один корпус. Для сравнения, максимальный объем нынешних модулей HBM2 составляет 8 ГБ.

В SK Hynix память HBM2E характеризуют как «оптимальное решение для четвертой промышленной эры, поддерживающее высокопроизводительные графические процессоры, суперкомпьютеры, системы машинного обучения и системы искусственного интеллекта, которым требуется максимальный уровень производительности памяти». Иными словами, это высокопроизводительная и дорогая память для нового поколения суперкомпьютеров, систем искусственного интеллекта и графических ускорителей.

Серийный выпуск новой памяти HBM2E компания SK Hynix обещает начать в следующем году.

Источник: TechPowerUp