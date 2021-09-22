Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Корпорация Microsoft официально анонсировала свой складной Android-смартфон второго поколения – Surface Duo 2. Новинка сохранила дизайн устройства первого поколения. В месте с тем, инженеры улучшили те аспекты, которые вызывали нарекания.

Смартфон Microsoft Surface Duo 2 содержит два 5,8-дюймовых OLED-дисплея с разрешением 1344×1892 точек и частотой обновления 90 Гц. Используемый шарнир позволяет раскрывать устройство как книгу или устанавливать в виде палатки. В совокупности два дисплея Duo 2 имеют диагональ 8,3 дюйма. Небольшой изгиб дисплея позволяет просматривать небольшое изображение (время, уведомления) в закрытом состоянии. Экраны покрыты защитным стеклом Corning. Поддерживается возможность использования цифрового пера серии Surface Pen, а версию Surface Slim Pen 2 можно прикрепить к боковой грани смартфона с помощью магнитного крепления.

Новинка несёт на борту процессор Qualcomm Snapdragon 888 и поддерживает связь 5G. Эти характеристики были существенно улучшены по сравнению с предшественником. Ещё одними улучшениями стали поддержка NFC беспроводной зарядки Qi. Ёмкость батареи не уточняется, но её должно быть достаточно «на весь день»

В модели первого поколения была доступна лишь одна камера. Версия Microsoft Surface Duo 2 получила уже тройной блок камеры. Он включает 16-мегапиксельный стандартный широкоугольный модуль с оптической системой стабилизации изображения, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 12-мегапиксельный телефото модуль с оптической системой стабилизации изображения.

В качестве операционной системы используется версия Android 11. Microsoft заявляет, что 150 игр, включая Asphalt Legends 9, Modern Combat 5 и Dungeon Hunter 5, оптимизированы для использования одного экрана в качестве контроллера при просмотре самой игры на другом экране.

Смартфон Microsoft Surface Duo 2 поступит в продажу с 5 октября по цене $1499,99. На выбор пользователей будут доступны белый и чёрный варианты цветового исполнения корпуса.

Источник: The Verge