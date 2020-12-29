Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip3 получит процессор среднего уровня и более доступную цену

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Как ожидается, в линейке смартфонов Samsung в 2021 году произойдут существенные перемены. Начнётся всё в январе, когда будет анонсирована флагманская серия Galaxy S21, которая получит поддержку стилуса S Pen. Далее также следует ожидать сюрпризов от корейского гиганта.

Флагманской серией второго полугодия станет не линейка Note, а складной смартфон Galaxy Z Fold3. Кроме того, на смену нынешнему складному смартфону Galaxy Z Flip придёт более доступная модель. Предполагается, что следующая версия в этой серии получит процессор среднего уровня и станет самым доступным среди складных смартфонов.

По данным Galaxy Club, будущей модели Galaxy Z Flip будет присвоен модельный номер SM-F720F. Хотя буква F означает, что указанная модель является международным вариантом, отсутствие буквы B также даёт понять, что эта новая модель не будет поддерживать связь 5G.

Поддержка только связи 4G является признаком того, что новая версия Samsung Galaxy Z Flip3 будет позиционироваться ниже, чем предшественник, который использовал чипсеты серии Snapdragon 800. Даже с учётом того, что речь идёт о «складном смартфоне среднего уровня», пока что тяжело предположить его примерную цену. Модель Samsung Galaxy Z Flip первоначально оценивалась в $1449, а модель Z Fold2 – $1999.

Источник: gsmarena