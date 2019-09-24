Сколько дней нужно работать в Украине, чтобы купить новый iPhone 11 [График]





Международная скидочная платформа Picodi провела очередное исследование и подсчитала, сколько дней нужно работать жителям различных стран, чтобы приобрести себе новый iPhone 11. Для этого был рассчитан так называемый «Индикатор iPhone 2019».

Для данного индикатора были использованы данные о стоимости iPhone 11 с хранилищем ёмкостью 64 ГБ, опубликованные на местных сайтах Apple или авторизованных реселлеров. Также для исчисления показателя использовались сведения о средней зарплате, взятая с сайтов национальных статистических управлений или соответствующих министерств. При этом размер зарплаты разделили на 21, что соответствует среднему количеству дней в месяце.

Выборка Picodi включает несколько десятков стран, включая Украину. И в 2019 году наша страна возглавила данный антирейтинг. Это значит, что среднестатистическому украинцу нужно дольше других участников рейтинга работать, чтобы накопить на новый iPhone 11 в минимальной конфигурации – почти 97 дней. В расчёте принималось, что средняя зарплата в первом полугодии в Украине, по данным Госстата, составляла 10783,13 грн (8680,4 грн «чистыми»). Правда, в Picodi считают, что весь свой доход покупатель будет откладывать исключительно на покупку смартфона. Предполагается, что у потребителя нет никаких других расходов, связанных с покупкой продуктов питания, одежды и оплатой счетов за коммунальные услуги.

Результат 96,7 дня является наихудшим в рейтинге 2019 года. По сравнению с данными прошлого года можно выделить два момента. Во-первых, Украина поднялась со второго места на первое. Вместе с тем, количество дней, необходимых для того, чтобы заработать на новый iPhone, существенно уменьшилось – на 40 дней. В прошлом году Украина заняла второе место c показателем 136,7 дня.

Лучше всего в данном отношении обстоят дела у жителей Швейцарии, США и Люксембурга, где соотношение iPhone к средней заработной плате является самым выгодным. Среднестатистический швейцарец сможет накопить необходимую сумму на iPhone 11 за 4,8 дня, американец – за 5,8 дня, a люксембуржец – за 6,7 дня.

Помимо Украины, долго на новый iPhone 11 нужно откладывать также жителям Колумбии (89,7 дня) и Казахстана (76,5 дня). В таких странах как Польша и Чехия новый гаджет равнозначен по стоимости 31,8 и 25,2 рабочих дня. В Эстонии для покупки новинки требуется работать 21,2 дня или один календарный месяц.

Источник: Picodi