Следующая миссия NASA SPHEREx займётся исследованием происхождения Вселенной и следов жизни в нашей галактике

NASA дала зелёный свет новой исследовательской миссии SPHEREx. Это космический телескоп, который займётся изучением космоса в нашей галактике и за её пределами. Запуск аппарата запланирован на 2023 год, американское аэрокосмическое агентство уже выделило на проект $242 млн, не считая затрат на сам запуск.

Команда миссии надеется, что на орбите SPHEREx сможет собрать данные о более чем 300 млн галактик и 100 млн звёзд в самом Млечном Пути. Некоторые из них находятся на расстоянии 10 млрд световых лет от Земли. Каждые шесть месяцев аппарат с помощью спектрофотометра будет сканировать космическое пространство в оптическом и ближнем инфракрасном диапазоне. А поскольку он задействует 96 длин волн, это даст возможность создать детальную карту неба с разрешением, которое намного превышает предыдущие.

Всё же, одна из главных задач SPHEREx – поиск воды и органических молекул в нашей галактике, которые составляют основу жизни. Телескоп будет искать их в местах, где рождаются звёзды и в протопланетных дисках, образующих новые планеты. В конечном счёте, заглянув с помощью SPHEREx за пределы нашей галактики, NASA надеется найти подсказки о том, как формировалась и развивалась Вселенная.

«Эта удивительная миссия станет сокровищницей уникальных данных для астрономов. Она предоставит беспрецедентную галактическую карту, содержащую следы, сохранившиеся с первых моментов истории Вселенной. У нас будут новые подсказки к одной из самых величайших загадок в науке: что заставило Вселенную расширяться с невероятной скоростью – менее чем за наносекунду после Большого взрыва», — сказал помощник руководителя научной миссии Томас Цурбюхен (Thomas Zurbuchen).

Источник: Engadget