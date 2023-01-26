Словакия не даст Украине танки Leopard 2, но готова поделиться Т-72 и МиГ-29, а в Канаде обсуждают поставку «Леопардов»

На брифинге в «Медиацентре Украина – Одесса» министр обороны Словакии рассказал о планах его страны по предоставлению военной помощи Украине. По словам Ярослава Надя, Словакия пока не обсуждает передачу танков Leopard 2, но готова передать танки Т-72, если союзные страны помогут заменить их. Также Словакия готова обсуждать поставку истребителей МиГ-29.

«Летом 2022 года мы согласились с Германией, что сможем передать Украине 30 БМП в обмен на 15 Leopard. В декабре 2022 года мы получили только один танк. Ожидаем, что в марте получим еще два танка, и будем получать их каждый месяц, пока не получим все. Но о передаче Leopard от Словакии Украине переговоры не ведутся», — сказал министр, — «Мы готовы их [Т-72] передать Украине хоть завтра, [если] мы получим необходимую поддержку от западных стран».

Поставка Украине истребителей МиГ-29 технически выглядит более вероятной и скорой – самолеты ожидают передачи на одной из военных баз Словакии. Однако такой шаг требует решения правительства и согласования с союзниками.

«Самолеты сейчас находятся на одной из баз Словакии, и сейчас мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов. Ожидаем решения от правительства Словакии», — рассказал Ярослав Надь, — «Мы сейчас это обсуждаем, мы хотели бы передать их именно Украине».

О передаче истребителей министр иностранных дел Словакии Растислав Качер говорил еще в декабре. С начала осени воздушное пространство Словакии охраняют польские воздушные силы, согласно договоренности между странами. Соглашение открыло возможность поставки МиГ-29 в Украину. В дальнейшем Словакия рассчитывает получить современные западные истребители.

Кроме этого, издание Ottawa Citizen сообщает о готовности Канады отправить в Украину танки Leopard. Возможность транспортировки и точное количество танков сейчас обсуждаются в канадских вооруженных силах. По сведениям инсайдеров, транспортные самолеты Королевских ВВС Канады готовы доставить «Леопарды» в Польшу для дальнейшей транспортировки в Украину.

Курс ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖЕР Ставайте професійним фінансовим менеджером і заробляйте від $500 уже за 2 місяці. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что пока не может сделать никаких официальных сообщений по поводу поставок танков, но осторожно намекнул, что новые сведения вскоре могут появиться:

«Как вы прекрасно знаете, Канада всегда старается сделать все возможное, чтобы помочь Украине», — сказал Трюдо журналистам, — «Мы надеемся, что в ближайшие несколько дней у нас будет чем поделиться».

Канадские вооруженные силы имеют в своем парке 112 танков Leopard 2. Некоторые из боевых машин предназначены для обучения, часть являются бронированными ремонтно-эвакуационными машинами. Они могут восстанавливать выведенные из строя танки, а также обеспечивать саперную поддержку.

Источники среди военных говорят, что Канада надеется поставить не менее 10 Leopard 2, если не больше. Отставной начальник штаба обороны генерал Рик Хиллиер заявил, что канадская армия должна пожертвовать 50 своих танков Leopard 2.

По словам министра обороны Аниты Ананд, канадское правительство предоставило Украине помощь и оружие на сумму $5 млрд после вторжения россии 24 февраля 2022 года.

Объявление Германии о поставке в Украину 14 танков Leopard 2 и разрешении на их реэкспорт, а также решения США и Великобритании передать 31 танк Abrams M1 и 14 единиц Challenger 2 сняли ограничение для поставок в Украину танков перед другими странами. Предварительно известно, что танки готовы передать до 13 государств. Во Франции оценивают возможность передать Украине танки Leclerc, Швеция готова поделиться своей модификацией Leopard 2A5 – Stridsvagn 122. Вполне возможно, что после снятия негласного эмбарго танками поделятся и те страны, которые ранее об этом не заявляли.