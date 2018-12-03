Словацкий онлайн-сервис заказа такси Hopin запустился во Львове

После запуска в Киеве и Чернигове, словацкий онлайн-сервис заказа такси Hopin начал работать во Львове. По утверждению представителей сервиса, в Hopin не устанавливают коэффициенты повышения цены, не заставляют пассажира добавлять средства к заказу, а также не подключают старые авто (Lanos, Nexia, ВАЗ и др.).

Мобильное приложение HOPIN позволяет заказать такси в несколько кликов, при этом не требует регистрации и внесения персональной информации пассажира; позволяет просматривать доступные авто и информацию о них на карте (фото, марка, год выпуска); оплачивать поездки как наличными, так и картой через приложение; выбирать авто непосредственно с карты (если оно понравилось, или клиент уже ездили с водителем); отслеживать движение авто к месту заказа; уточнять заказ с помощью фильтров (тишина в авто, курьер, много багажа), а также делать заказ «на сейчас» и на точное время.

Довольно интересным является то, что водитель вообще не имеет возможности позвонить пассажиру, а пассажир, при желании, может позвонить водителю. Общение происходит прямо в приложении, через чат. Если нужно уточнить что-то у водителя, или клиент обнаружил, что что-то забыл в авто уже после поездки — это можно сделать с помощью раздела меню «Мои поездки».

Тарифы HOPIN во Львове составляют: посадка — 35 грн., минимальная поездка — 45 грн (в которую уже включен проезд на расстояние до 1,4 км), стоимость 1 км в городе — 7 грн, за городом — 10 грн, стоимость 1 мин ожидания — 1 грн.

Приложение позволяет не просто поставить общую оценку за поездку, а оценить несколько критериев, среди которых комфорт, чистота, плавность езды, поведение водителя. Если, по какой-то причине, поездка не понравилась, водителя можно внести в персональный черный список, после этого он не сможет получить заказ данного клиента. Кстати, водитель также имеет такую ​​же возможность — внести пассажира в свой черный список.

Кроме сервиса для заказа обычных авто пассажиры могут заказать LIMO — автомобили повышенной комфортности, в который попали авто более высокого класса и не старше 10 лет. Также существует возможность зарегистрировать компанию и пользоваться сервисом для корпоративного сегмента. С помощью сервиса для компаний можно полностью контролировать расходы на пользование такси, предоставлять доступ к созданию заказов своим коллегам в нужное время, с нужными лимитами. Кроме этого в собственном кабинете компании есть доступ к детальным данным каждой поездки с информацией о времени, маршруте на карте и стоимости проезда.

Отметим, что Hopin уже работает в трех украинских городах (Киеве, Чернигове и Львове), а также в Братиславе, Кошице, Любляне, Остраве и Праге. Мобильное приложение можно установить на платформы Android, iPhone, Blackberry по следующей ссылке.

Источник: Hopin