Случайная утечка почты доказала: Amazon Ring намеревалась использовать функцию наблюдения за людьми

Когда Amazon объявила о более широком запуске функции наблюдения, которая помогает умным дверным звонкам Ring находить потерявшихся собак, это сразу было воспринято как предвестник использования этой функции для идентификации людей. Оказалось, что так оно и есть.





То, что компания действительно планировала это сделать, теперь подтверждено утечкой электронного письма, которое Ring признала настоящим: Ring намеревалась использовать функцию наблюдения для людей, а также для собак. Все началось, когда на прошлой неделе было объявлено о более широком запуске функции поиска потерянных собак. Amazon, очевидно, считала, что мир отреагирует позитивом после объявления о расширении функции Ring Search Party для помощи в поиске потерявшихся собак, которую продвигали через 30-секундную рекламу во время Супербоула. Зато в нынешнем контексте это широко раскритиковали как дистопичный шаг.

Поскольку компания недавно ввела возможность распознавания лиц для видеозвонка Ring, люди провели очевидную и крайне короткую логическую связь между наблюдением ради собак и наблюдением ради людей. Общественная реакция против этой функции также заставила компанию отказаться от планов партнерства с полицией через Flock Safety.

«Отказаться недостаточно, друзья. Мы должны покинуть эти платформы. Это единственный язык, который они понимают: доллар. Их репутация в вопросах приватности, наблюдения и передачи нашей информации любому, кто может на этом заработать, в том числе новым федеральным полицейским по всей стране, ужасна», — пишет комментатор earthlingdave.

Хотя на тот момент переход от собак к людям был лишь предположением, 404 Media получили внутреннее письмо от основателя Ring Джейми Симиноффа, которое доказывает, что это был четкий план. Компания подтвердила The Verge, что письмо является настоящим. The New York Times сообщает, что Симинофф отправился в своеобразный «тур извинений», пытаясь справиться с PR-последствиями.





«Я считаю, что фундамент, который мы создали с помощью Search Party, сначала для поиска собак, в итоге станет одной из важнейших технологий и инноваций, что действительно позволит раскрыть влияние нашей миссии. Теперь вы можете увидеть будущее, в котором мы способны свести преступность в районах к нулю. Впереди еще много работы, но впервые в истории мы имеем шанс полностью завершить то, что начали», — говорится в письме.

Функция Search Party для собак работает так: владельцы потерянных собак могут отправить фото и описание другим пользователям Ring в районе. Когда камера считает, что заметила собаку, соответствующую описанию, она оповещает владельца. Если он подтверждает, что это нужная собака, его связывают с владельцем животного. Позже компания расширила доступ к функции для пользователей, которые не имеют камер Ring, через приложение Ring, полностью продвигая ее. Со времени запуска Search Party помогла возвращать домой более одной собаки в день — и теперь функция впервые доступна для пользователей без камер Ring через приложение.

