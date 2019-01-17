Смартфон Google Pixel 3 Lite засветился на видео, раскрыты полные характеристики

Как мы знаем, весной этого года ожидается выход более доступных версий смартфонов Google Pixel 3 Lite и Pixel 3 XL. И, как это было со старшими версиями Pixel 3, за несколько месяцев до презентации состоялась утечка, и на видео засветился предварительный вариант Pixel 3 Lite. Соответствующее видео опубликовано на новом YouTube-канале Andro News. И хотя видео озвучено на английском языке, в смартфоне используется русскоязычная версия интерфейса. Судя по всему, это новый канал украинского обозревателя смартфонов.

Смартфон Google Pixel 3 Lite фигурирует под кодовым названием Sargo. Он содержит процессор Snapdragon 670, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Внешне аппарат выглядит походим на Pixel 3 с довольно большими рамками над и под экраном. Но второй камеры для автопортретов и динамика на лицевой панели нет. Зато есть 3,5-миллиметровый звуковой разъём. Корпус изготовлен из пластика. LCD дисплей диагональю 5,56 дюйма имеет разрешение 2160×1080 точек. Ёмкость батареи составляет 2915 мАч.

На задней панели расположена одиночная камера на базе 12-мегапиксельного сенсора с крупными пикселями (1,4 мкм). Камера дополнена широкоугольным объективом (28 мм) с диафрагмой f/1.8 и оптической системой стабилизации изображения. По данным автора Andro News, смартфон Google Pixel 3 Lite обеспечивает такое же качество фотографий, как и Pixel 3.

Источник: The Verge