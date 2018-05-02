Смартфон LG G7 ThinQ представлен официально: 6,1-дюймовый экран с яркостью 1000 кд/кв.м, кнопка для вызова Google Assistant и аудиоподсистема с поддержкой виртуального объемного звука 7.1

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Как и ожидалось, сегодня компания LG представила смартфон G7 ThinQ, присоединившись к другим мировым брендам, которые уже успели выпустить свои флагманы 2018 года. О новинке мы уже давно знаем очень много, так что остается подвести итоги.

Первое и главное отличие — экран. LG G7 ThinQ получил экран IPS (M+ LCD) диагональю 6,1 дюйма разрешением 3120х1440 пикселей. Плотность пикселей составляет 564 на дюйм, а соотношение сторон – 19,5 к 9.

Новая панель является преемником и эволюционным продолжением панели Full Vision, и отличается еще более узкими рамками. Касательно самой панели, для нее характерна структура расположения субпикселей RGBW, которая от классической отличается субпикселями белого цвета (буква W в названии), благодаря чему обеспечивает более высокая яркость. Собственно, производителем заявлена поддержка максимальной яркости 1000 кд/кв.м и HDR 10.

Да, LG G7 ThinQ стал первым смартфоном компании с вырезом вверху экрана. Впрочем, сам вырез, который в LG называют «вторым экраном», можно будет скрыть – в настройках можно будет выбрать из двух вариантов отображения интерфейса – с «монобровью» или без.

Кроме того, LG G7 ThinQ является первым смартфоном с аппаратной кнопкой для Google Assistant.

Основой смартфона служит однокристальная система Snapdragon 845, дополненная 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти. Предусмотрена возможность установки карт памяти microSD емкостью до 2 ТБ.

Основная камера, как и прежде, — сдвоенная, LG не стала экспериментировать с новыми конфигурациями и использовала проверенную конструкцию. В камере используется пара 16-мегапиксельных сенсоров, а объективы имеют диафрагму F/1,6 и F/1,9 соответственно. Углы обзора для них равны 71 и 107°. Основной модуль дополнен системой оптической стабилизации изображения, фазовым автофокусом и лазерным помощником автофокуса. С большой долей уверенности можно утверждать, что основная камера у LG G7 ThinQ ровно такая же, как у LG V35 ThinQ. Само собой, в приложении камеры широко используются технологии искусственного интеллекта, в том числе технология smart pixel-binning для съемки при недостаточном освещении.

Фронтальной камере разрешением 8 Мп достался объектив с диафрагмой F/1,9 и углом поля зрения 90°.

Традиционно для LG, новинка может похвастаться качественной звуковой подсистемой: в ней используется 32-битный счетверенный ЦАП компании ESS Technology. Кроме того, встроенные стереодинамики Boom Box отличаются поддержкой виртуального объемного звука 7.1 и технологии DTS:X – среди смартфонов подобное реализовано впервые. Ранее производитель заверял, что по громкости звучания LG G7 ThinQ будет в 10 раз превосходить любой флагманский смартфон на рынке. Благодаря паре микрофонов смартфон сможет записывать звук с расстояния до пяти метров. Столь широкий диапазон обеспечит очевидные преимущества при работе с голосовым помощником Google Assistant.

Корпус LG G7 ThinQ с обеих сторон оформлен закаленным стеклом Gorilla Glass 5, а рамка изготовлена из алюминия. Если сравнивать с прошлогодней моделью LG G6, то рамка по краям выглядит заметно уже. Благодаря стеклянной задней панели реализована поддержка беспроводной зарядки, причем поддерживаются оба стандарты – WPC и PMA. Это вдобавок к поддержке быстрой проводной зарядке Quick Charge 3.0 через порт Type-C. Кстати говоря, емкость аккумулятора, поддерживающего технологию контроля заряда Qnovo для продления срока службы, составляет 3000 мА∙ч.

Из остального можно отметить наличие разъема для наушников, поддержку Wi-Fi a/b/g/n/ac, GPS и Bluetooth 5.0, а также два слота для карт SIM (на некоторых рынках). Степень защиты устройства — IP68. Кроме того, смартфон соответствует требованиям теста MIL-STD 810G.

Габариты LG G7 ThinQ равны 153,2х71,9х7,9 мм при массе 162 г. Для сравнения, размеры LG G6 – 149х72х7,9 мм, масса – 163 г.

Устройство поставляется с ОС Android 8.0 Oreo, дополненной фирменным набором ПО LG AI Pack 2.0. Оно будет доступно в четырех цветовых вариантах: черном (Aurora Black), сером (Platinum Grey), синем (Moroccan Blue) и розовом (Raspberry Rose).

Официальных данных о сроках начала продаж и цене устройства пока нет, но недавняя утечка указывала на европейскую цену в 680 евро.

Источник: GSM Arena