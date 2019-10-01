Смартфон Meizu 16T с 6,5-дюймовым дисплеем и чипсетом Snapdragon 855 будет представлен 23 октября

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Как ожидается, официальная презентация смартфона Meizu 16T состоится 23 октября. Если верить утечке приглашений, мероприятие состоится в Пекине и обещает «развлечения на большом экране». Но ещё до презентации утечка из базы данных AnTuTu раскрыла некоторые характеристики новинки.

Согласно имеющейся информации, смартфон Meizu 16T получил процессор Snapdragon 855, как и Meizu 16s, но не более новый и производительный чипсет Snapdragon 855+, доступный в Meizu 16s Pro. В тесте AnTuTu устройство набрало 418909 баллов, что немного не дотягивает до типичных показателей моделей на базе Snapdragon 855. Вероятно, это вызвано тем фактом, что смартфон пока что находится в статусе прототипа.

Процессор дополнен оперативной памятью объёмом 6 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 128 ГБ. По данным TENAA, на рынок также поступит конфигурация с 8 ГБ ОЗУ и хранилищем ёмкостью 256 ГБ. На момент проведения теста устройство работало под управлением операционной системы Android 9 Pie.

Смартфон Meizu 16T содержит 6,5-дюймовый дисплей – более крупный по сравнению с 6,2-дюймовыми версиями Meizu 16s. В новинке применяется OLED панель с разрешением Full HD+. Ёмкость батареи также увеличена – с 3600 мАч до 4400 мАч. По данным TENAA аппарат оснащён тройным модулем камеры, который включает сенсоры с разрешением 12, 10 и 5 Мп. На лицевой панели расположена одиночная 16-мегапиксельная камера.

Цена смартфона Meizu 16T пока не сообщается.

Источник: gsmarena