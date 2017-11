Смартфон OnePlus 5T сохранит разъем для наушников 3,5 мм ради «более высокого качества звука»

На сегодняшний день немало именитых производителей отказались от разъема для наушников (3,5 мм) в пользу порта USB-C в своих смартфонах. Даже Google, которая еще в прошлом году насмехалась над отсутствием аудиоразъема у новых iPhone, поступила так же в своих новых смартфонах Pixel 2. Для тех же, кто как раз сейчас присматривается к топовому смартфону с разъемом для наушников, будет интересно узнать, что грядущий OnePlus 5T будет как раз таким устройством.

What do our phones have in common? 🎵 pic.twitter.com/sd9PcSdptw

— OnePlus (@oneplus) November 1, 2017