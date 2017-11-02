Смартфон OnePlus 5T сохранит разъем для наушников 3,5 мм ради «более высокого качества звука»

На сегодняшний день немало именитых производителей отказались от разъема для наушников (3,5 мм) в пользу порта USB-C в своих смартфонах. Даже Google, которая еще в прошлом году насмехалась над отсутствием аудиоразъема у новых iPhone, поступила так же в своих новых смартфонах Pixel 2. Для тех же, кто как раз сейчас присматривается к топовому смартфону с разъемом для наушников, будет интересно узнать, что грядущий OnePlus 5T будет как раз таким устройством.

What do our phones have in common? 🎵 pic.twitter.com/sd9PcSdptw — OnePlus (@oneplus) November 1, 2017

Соответствующее рекламное изображение, подтверждающее наличие старого-доброго «мини-джека» у OnePlus 5T, в настоящее время появилось на официальной странице OnePlus в соцсетях Twitter и Facebook. На этом изображении показаны все выпущенные OnePlus смартфоны, повернутые к зрителю стороной с аудиоразъемом. Изображение сопровождается вопросом: «Что общего у смартфонов OnePlus?», явно намекая именно на разъем 3,5 мм, который в силу новых тенденций уже успел стать отличительной особенностью.

OnePlus решила пойти еще дальше и опубликовала отдельное сообщение о том, почему решила оставить разъем для наушников. Более того, автором выступил сам исполнительный директор OnePlus Пит Лау.

Бесспорно, чем быстрее все производители откажутся от аудиоразъема 3,5 мм, тем быстрее отрасль полностью перейдет на беспроводные наушники. Но OnePlus заявляет, что в большинстве своем беспроводные наушники звучат хуже проводных аналогов. Исключением, по словам Пита Лау, является ограниченное число моделей стоимостью более $200. Конечно же, глава OnePlus вспоминает о наушниках OnePlus Bullets v2 стоимостью $23, обеспечивающих достойное качество звучания. Вторая причина, по которой OnePlus решила оставить аудиоразъем, – более 80% поклонников OnePlus используются наушники с разъемом 3,5 мм. Странно, что Пит Лау не вспомнил еще о возможности одновременно слушать музыку и заряжать смартфон.

Анонс смартфона OnePlus 5T ожидается 16 ноября.

Источник: OnePlus